دوري الأمم الأوروبية: ألمانيا تعوّض تأخرها المبكر بتعادل أمام هولندا

تنشد ألمانيا بداية جديدة بعد اعتزال العديد من نجومها البارزين، وهم الحارس مانويل نوير ولاعبا الوسط توني كروس وإلكاي غوندوغان والمهاجم توماس مولر.

بعد تلقيه الهدف الأسرع في مرماه منذ 50 عاما، نجح المنتخب الألماني في تعويض تأخره ليخرج بالتعادل 2-2 أمام مضيفته هولندا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في المستوى الاول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، الثلاثاء، في أمستردام.

وتلقى "دي مانشافت" أسرع هدف في مرماه منذ 50 عاما عن طريق تيخاني رايندرس بعد مرور 99 ثانية من عمر اللقاء.

وأضاع الألمان سلسلة من الفرص في الشوط الأول، لكنه تمكن من قلب الطاولة على المنتخب البرتقالي بهدفين في غضون سبع دقائق عن طريق دينيس أونداف (38) ويوزوا كيميش (45+3).

وفرض دنزل دومفريس التعادل مجددا بهدف سريع بعد انطلاق الشوط الثاني (50)، وعلى الرغم من أنّ الفريقين أضاعا الفرص وكان أبرزها للبديل كاي هافيرتس من مسافة قريبة، إلا أنّ المبارة انتهت بالتعادل.

ودخل الفريقان إلى المباراة عقب تحقيقهما انتصارين كبيرين في الجولة الأولى، فاكتسحت ألمانيا المجر بخماسية نظيفة فيما سحقت هولندا البوسنة والهرسك 5-2.

وعلى الرغم من إعلان غياب نيكلاس فولكروغ قبل بداية المباراة، فضّل المدرب يوليان ناغلسمان عدم إشراك هافيرتس في مركز قلب الهجوم بل وراء مهاجم شتوتغارت الشاب دسنيس أونداف في التشكيلة الأساسية، وهي المرة الأولى التي يبدأ فيها الأخير أساسيا على الصعيد الدولي.

وتنشد ألمانيا بداية جديدة بعد اعتزال العديد من نجومها البارزين، وهم الحارس مانويل نوير ولاعبا الوسط توني كروس وإلكاي غوندوغان والمهاجم توماس مولر.

وحافظ المنتخب الألماني بطل العالم 4 مرات على صدارته للمجموعة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن هولندا، فيما تساوت البوسنة والهرسك والمجر بنقطة واحدة في المركزين الثالث والرابع.

وعلى الرغم من عدم تمكنها من تحقيق الفوز، لم يخسر "دي مانشافت" أي مباراة في 90 دقيقة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، بينها الفوز على هولندا 2-1 في فرانكفورت وديا في آذار/ مارس الماضي.

ولطالما اتسمت مواجهات العملاقين بالإثارة لا سيما في البطولات الكبرى، وتغلبت ألمانيا التي لم تكن مرشحة وقتها، على هولندا في المباراة النهائية لمونديال 1974، وردت الأخيرة بالفوز على الألمان بالنتيجة ذاتها في عقر دارهم في نصف نهائي كأس أوروبا 1988 في طريقها إلى اللقب على حساب الاتحاد السوفياتي (2 - صفر).