منتخب مصر يقسو على بوتسوانا برباعية نظيفة

تغلب منتخب مصر على بوتسوانا برباعية نظيفة، وعاد منتخب الجزائر بفوز كبير من ليبيريا بثلاثية في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

واصل منتخب مصر انتصاراته في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها بالمغرب، وحقق فوزا كبيرا خارج ملعبه على بوتسوانا برباعية نظيفة، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة.

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب "الفراعنة" بهدفين دون رد، حملا توقيع محمود حسن "تريزيغيه" في الدقيقتين 5، و29 على التوالي.

وفي الشوط الثاني، أضاف قائد الفريق محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الهدف الثالث في الدقيقة 70، قبل أن يختتم مصطفى فتحي أهداف مصر بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 4+90.

بهذه النتيجة يتصدر المنتخب المصري المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، في حين بقي منتخب بوتسوانا بدون نقاط في المركز الرابع والأخير.

وفي المجموعة الخامسة، فاز المنتخب الجزائري على مضيفه الليبيري بثلاثية نظيفة، سجلها أمين غويري وآدم زرقان وبغداد بونجاح في الدقائق 17، 25، 80، على التوالي.

بهذا الفوز، تصدر منتخب "الخضر" جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط حققها من فوزين متتاليين، بفارق أربع نقاط عن توغو، الوصيف، وخمس نقاط عن كل من ليبيريا وغينيا الاستوائية.