 ريال مدريد ينتزع فوزا صعبا أمام سوسيداد

انتزع ريال مدريد فوزا صعبا أمام سوسيداد بهدفين دون رد من ركلتي جزاء، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "لا ليغا".

انتزع فريق ريال مدريد فوزا ثمينا بشق الأنفس أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون رد، السبت، على ملعب "أنويتا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "لا ليغا".

الفوز هو الثاني على التوالي للنادي الملكي بعد سابق فوزه على ريال بيتيس في الجولة الماضية بنفس النتيجة، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد سوسيداد عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.

شهد الشوط الأول من المباراة العديد من الفرص من كلا الجانبين، ووقفت العارضة والقائم مرتين في وجه سوسيداد، كما تألق حارس سوسيداد أمام لاعبي الريال.

ومع بداية الشوط الثاني وقف القائم أيضاً ضد سوسيداد، قبل أن يتحصل ريال مدريد على ركلة جزاء انبرى لها البرازيلي فينيسيوس جونيور مسجلا هدف التقدم في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 75 تحصل فينيسيوس على ركلة جزاء، نفذها هذه المرة الوافد الجديد، الفرنسي كيليان مبابي مسجلا الهدف الثاني للريال.

وفي نفس الجولة، فاز فياريال على مضيفه ريال مايوركا 2-1، وإسبانيول على ضيفه ألافيس 3-2، وإشبيلية على ضيفه خيتافي 1-0.