ميسي يكلل عودته من الإصابة بثنائية وتمريرة حاسمة

قال ميسي إن "الحقيقة هي أنني متعب بعض الشيء (...) الحرارة والرطوبة في ميامي لا تساعدانني أيضًا، لكنني أردت حقًا العودة، لقد كنت بعيدًا عن الملعب لفترة طويلة"

كلَّل النجم الارجنتيني، ليونيل ميسي، عودته الى الملاعب بعد غياب شهرين بسبب الإصابة، بتسجيله ثنائية مع تمريرة حاسمة مساهما في فوز فريقه إنتر ميامي على ضيفه فيلادلفيا يونيون 3-1، السبت، ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم.

وبكر فيلادلفيا يونيون بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثانية عبر المهاجم الدنماركي، ميكايل يوهري، بتسديدة زاحفة بيسراه من خارج المنطقة، لكن ميسي رد بقوة وبثنائية في أربع دقائق.

أدرك المخضرم البالغ من العمر 37 عاما التعادل في الدقيقة 26 إثر تمريرة من زميله السابق في برشلونة الإسباني المهاجم الأوروغوياني، لويس سواريز، خارج المنطقة فتلاعب بأحد المدافعين وتوغل داخلها قبل أن يتابعها بيمناه زاحفة على يمين الحارس أندرو ريك، ومنح التقدم لفريقه بعد تمريرة من زميله السابق الآخر في النادي الكاتالوني المدافع الإسباني جوردي ألبا، داخل المنطقة فتابعها زاحفة بيسراه على يسار الحارس ريك (30).

وتابع ميسي تألقه ورد الهدية إلى سواريز بتمريرة حاسمة سجل منها الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بتسديدة بيمناه من حافة المنطقة أسكنها على يمين الحارس ريك.

وغاب ميسي عن الملاعب منذ تتويج الأرجنتين بكأس كوبا أميركا على حساب كولومبيا في 14 تموز/ يوليو بسبب إصابة في الكاحل.

وخاض ميسي المباراة الأولى بألوان إنتر ميامي منذ الأول من حزيران/ يونيو الماضي، حيث حرم الفريق الأميركي من خدمات نجمه في ثماني مباريات في الدوري.

كما غاب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات عن المباراتين الأخيرتين لمنتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 مطلع أيلول/ سبتمبر الحالي.

عاد المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا إلى الأمور دون تأخير. وسجل "لابولغا" هدفين في أربع دقائق (26، 30) وسلم تمريرة حاسمة للويس سواريز في نهاية الوقت الإضافي (90+8)، فيما بدأ فيلادلفيا المواجهة بفضل ميكائيل أوري (الثاني).

وقال ميسي إن "الحقيقة هي أنني متعب بعض الشيء (...) الحرارة والرطوبة في ميامي لا تساعدانني أيضًا، لكنني أردت حقًا العودة، لقد كنت بعيدًا عن الملعب لفترة طويلة".

وأضاف أنه "خلال العام لم نكن محظوظين حقًا بسبب الإصابات، ولم نكن في أفضل حالاتنا أبدًا (...) اليوم نحن في المركز الأول بفارق كبير عن جدارة، ومع القليل من الحظ، سننهي الموسم في القمة". وقال ميسي، الذي تأهل بالفعل للمباريات الفاصلة مع فريقه: "ماذا سيحدث بعد ذلك".

وعزز إنتر ميامي صدارته للمنطقة الشرقية بفوزه الخامس تواليا والتاسع عشر في 28 مباراة في الدوري حتى الآن، حيث يتفوق بفارق عشر نقاط على مطارده المباشر سينسيناتي.