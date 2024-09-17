التونسية أنس جابر تبتعد عن البطولات حتى نهاية العام

قالت اللاعبة البالغة من العمر 30 عاما "أراكم مجددا في الملاعب في أستراليا عام 2025".

أعلنت التونسية أنس جابر اعتذارها عن المشاركة في جميع بطولات التنس حتى نهاية العام الحالي 2024، بسبب استمرار معاناتها من الإصابة، على أن تعود مجددا مطلع العام المقبل مع بطولة أستراليا المفتوحة.

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وكتبت جابر عبر صفحتها الشخصية في "فيسبوك": "لقد كان هذا العام صعبا للغاية بالنسبة لي، وكرياضيين نعرف أن التعافي جزء من الرحلة".

وتابعت "نظرا للإصابة المستمرة في كتفي، اتخذت مع فريقي الطبي قرارا صعبا بالابتعاد عن ملاعب التنس حتى نهاية الموسم".

وأضافت "خلال فترة التعافي، سأكرس نفسي للعمل الخيري والتأكد من أننا نحدث فرقا حقيقيا في العالم. شكرا لدعمكم ولا يسعني الانتظار حتى أعود أقوى".

واختتمت اللاعبة البالغة من العمر 30 عاما "أراكم مجددا في الملاعب في أستراليا عام 2025".

ولم تلعب المصنفة ثانية عالميا سابقا منذ دورة كندا المفتوحة مطلع آب/ أغسطس، حيث خسرت بمجموعتين أمام اليابانية نعومي أوساكا، قبل أن تنسحب من دورة واشنطن ثم من دورة سينسيناتي وبطولة فلاشينغ ميدوز بالإضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وواجهت جابر سلسلة من النتائج السلبية هذا العام حيث خاضت 30 مباراة فازت في 16 منها فقط وخسرت 14 مباراة، لتتراجع إلى المركز 22 في التصنيف العالمي.