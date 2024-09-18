بطولة إيطاليا: روما يقيل مدربه دي روسي لسوء النتائج

جاء قرار الاستغناء عن بطل مونديال ألمانيا عام 2006 مع منتخب إيطاليا بعد التعادل المخيب أمام جنوى 1-1 الذي حرمه في الوقت القاتل من باكورة انتصاراته هذا الموسم في المرحلة الرابعة، الأحد.

أقال نادي روما الإيطالي، اليوم الأربعاء، مدربه ونجم وسطه السابق دانييلي دي روسي، بسبب سوء النتائج مطلع الموسم الحالي.

ولم يحقق فريق العاصمة أي فوز في أربع مباريات في الدوري المحلي (3 تعادلات وخسارة على أرضه أمام إمبولي 1-2)، ليحتل المركز السادس عشر بفارق نقطتين عن القاع.

وكتب روما في موقعه الرسمي أنه "أعفى دي روسي من مهام تدريب الفريق الأول. يأتي قرار النادي في مصلحة الفريق والعودة إلى المسار المطلوب في أسرع وقت ممكن فيما لا يزال الموسم في مراحله المبكرة".

وتابع "جالوروسي" إنه سيعلن في وقت لاحق عن جهازه الفني الجديد.

وجاء قرار الاستغناء عن بطل مونديال ألمانيا عام 2006 مع منتخب إيطاليا بعد التعادل المخيب أمام جنوى 1-1 الذي حرمه في الوقت القاتل من باكورة انتصاراته هذا الموسم في المرحلة الرابعة، الأحد.

ويُعدّ دي روسي (41 عاما) من اللاعبين التاريخيين للنادي إلى جانب فرانتشيسكو توتي، إذ حمل ألوانه كلاعب وسط بين 2001 و2019 محرزا معه لقب الكأس مرتين، والكأس السوبر الإيطالية عام 2007، قبل أن ينهي مسيرته مع بوكا جونيورز الأرجنتيني في بداية عام 2020 بعدما أمضى في صفوفه أقل من عام.

عيّنه الفريق مدربا في كانون الثاني/ يناير الماضي حتى نهاية الموسم بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو. وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن تمديد عقده حتى 2027.

ويستقبل روما ضيفه أودينيزي الأحد في "الكالتشيو"، قبل أن يواجه أتلتيك بلباو الإسباني في افتتاح حملته في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الأسبوع المقبل.