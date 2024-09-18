وفاة سكيلاتشي مهاجم إيطاليا وهداف كأس العالم 1990

قال مستشفى باليرمو سيفيكو في بيان إن سكيلاتشي توفى، صباح اليوم الأربعاء، بعد إيداعه المستشفى قبل 11 يوما.

توفى سلفاتوري "توتو" سكيلاتشي، مهاجم إيطاليا وهداف كأس العالم 1990، عن عمر ناهز 59 عاما.

كان سكيلاتشي أودع مستشفى في باليرمو لعلاجه من سرطان القولون.

وقال مستشفى باليرمو سيفيكو في بيان إن سكيلاتشي توفى، صباح اليوم الأربعاء، بعد إيداعه المستشفى قبل 11 يوما.

أحرز سكيلاتشي ستة أهداف لإيطاليا خلال كأس العالم 1990. وشارك كبديل خلال المباراة الافتتاحية لإيطاليا ضد النمسا وسجل هدفا في فوز إيطاليا 1-0 وفاز بالحذاء الذهبي الذي يمنح لهداف البطولة.

ولم يحرز سوى هدفا واحدا آخر لإيطاليا خلال مسيرته.

لعب سكيلاتشي لأندية ميسينا ويوفنتوس وإنتر ميلان وجوبيلو إيواتا الياباني خلال مسيرته مع الأندية.