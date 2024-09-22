دورة سيول: البرازيلية بياتريز حداد مايا تتوج بلقبها الرابع

احتاجت البرازيلية إلى ساعة و50 دقيقة كي تحسم مواجهتها مع الروسية المصنفة أولى في الدورة، محرزة لقبها الأول منذ تتويجها في بطولة "دبليو تي أيه" الختامية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والرابع في مسيرتها من أصل سبع مباريات نهائية.

توجت البرازيلية بياتريز حداد مايا، المصنفة 17 عالميا، بلقبها الرابع بفوزها، اليوم الأحد، في نهائي دورة سيول لكرة المضرب (500 نقطة) على الروسية داريا كاساتكينا 1-6 و6-4 و6-1.

واحتاجت ابنة الـ27 عاما إلى ساعة و50 دقيقة كي تحسم مواجهتها مع الروسية المصنفة أولى في الدورة، محرزة لقبها الأول منذ تتويجها في بطولة "دبليو تي أيه" الختامية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والرابع في مسيرتها من أصل سبع مباريات نهائية.

وفي المقابل، تواصلت عقدة كاساتكينا، ابنة الـ27 عاما المصنفة 13 عالميا، مع المباريات النهائية هذا الموسم إذ سقطت في المتر الأخير للمرة الرابعة من أصل خمس محاولات بعدما سبق لها الخسارة في أديلايد وأبو ظبي وتشارلستون، فيما توجت بطلة في إيستبورن.

وخسرت الروسية في النهائي للمرة الحادية عشرة في مسيرتها المتوجة حتى الآن بسبعة ألقاب.