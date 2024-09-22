ريال مدريد يقلب الطاولة على إسبانيول في الليغا

قلب ريال مدريد الطاولة على إسبانيول في الليغا، وتلقى جيرونا الخسارة الثالثة هذا الموسم بالهزيمة أمام فالنسيا بثنائية.

قلب فريق ريال مدريد الطاولة على ضيفه إسبانيول بعد أن حول تأخرة إلى فوز بأربعة أهداف لهدف، السبت، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "لا ليغا".

تقدم إسبانيول بالهدف الأول عبر البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54 بعد أن أخطأ في تقدير كرة عرضية ليحولها بقدمه داخل شباكه.

وأدرك داني كارفاخال هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 58، بينما استطاع البرازيلي رودريغو من تسجيل الهدف الثاني للريال في الدقيقة 75.

وأضاف البديل فينيسيوس جونيور الهدف الثالث للميرينغي في الدقيقة 78، قبل أن يختتم الفرنسي كيليان مبابي الرباعية من ركلة جزاء في الدقيقة 89.

الفوز هو الثالث تواليا لريال مدريد، الذي رفع رصيده بهذا الانتصار إلى 14 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة المتصدر والذي يحل ضيفا على رايو فاليكانو، اليوم الأحد، في نفس الجولة.

في المقابل تجمد رصيد إسبانيول عند 7 نقاط بتلقيه خسارته الثالثة هذا الموسم ليحتل المركز الثالث عشر في ترتيب أندية الليغا.

وفي نفس الجولة، تعادل ريال بلد الوليد وضيفه ريال سوسيداد بدون أهداف، وفاز أوساسونا على لاس بالماس 2-1، سجل للفائز أنتي بوديمير من ركلة جزاء وأيمار أوروز في الدقيقتين 39 و60، فيما أحرز للاس بالماس ألبرتو موليرو في الدقيقة 41.

كما واصل فريق جيرونا تراجعه هذا الموسم، وتلقى هزيمة جديدة في مسابقة الدوري الإسباني "لا ليغا"، بالخسارة أمام مضيفه فالنسيا بهدفين دون رد، السبت، على ملعب "الميستايا"، في الجولة السادسة للمسابقة.

ولم يظهر الفريق الكاتالوني بنفس المستوى الذي قدمه في الموسم الماضي بعد أن كان منافسا قويا على لقب البطولة قبل أن ينهي المسابقة في المركز الثالث خلف ريال مدريد وبرشلونة.

وتعد الخسارة هي الثانية تواليا والثالثة هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل، ليحتل المركز الثالث عشر في جدول أندية الليغا.

في المقابل حقق فالنسيا فوزه الأول هذا الموسم بعد تعادل وحيد و4 هزائم ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويتقدم للمركز الثامن عشر.

تقدم فالنسيا بهدف بالنيران الصديقة سجله خوان بيدرو لوبيز لاعب جيرونا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56، وبعد دقيقتين أضاف دانييل جوميز ألكون الهدف الثاني للخفافيش، ليحصد الفريق نقاط المباراة الثلاثة.