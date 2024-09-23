ميلان يحسم "ديربي الغضب" أمام جاره إنتر ميلان

حسم ميلان "ديربي الغضب" أمام جاره إنتر ميلان بالفوز بهدفين لهدف في الوقت القاتل من عمر للقاء، في قمة لقاءات الجولة الخامسة للدوري الإيطالي.

حسم فريق ميلان لقاء "ديربي الغضب" أمام جاره ومضيفه إنتر ميلان، بعدما تغلب عليه بصعوبة بهدفين لهدف، الأحد، على ملعب "جوزيبي مياتزا" في قمة لقاءات الجولة الخامسة للدوري الإيطالي.

افتتح "الروسونيري" التسجيل مبكرا في الدقيقة الـ10 عبر الأميركي كريستيان بوليسيتش، بعد توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدده بيمناه في الشباك.

وأدرك فيديريكو ديماركو، التعادل لـ"النيراتزوري" في الدقيقة 27.

ونجح ماتيو غابيا، في خطف هدف الفوز في الوقت القاتل من عمر اللقاء، وتحديدا في الدقيقة 89 برأسية بعد تمريرة من زميله الهولندي تيجاني ريغنديرز، من ركلة حرة مباشرة.

ورفع ميلان رصيده بهذا الانتصار إلى 8 نقاط في المركز السابع، متخلفا بفارق الأهداف عن إنتر ميلان صاحب المركز السادس بعد تجمد رصيده عن 8 نقاط.