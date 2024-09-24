أرتيتا يرد على استهزاء مانشستر سيتي من تزايد الإصابات في آرسنال

أرتيتا قال إنه "دائما ما أفضل الحقائق على الكلمات أو الافتراضات. دعونا نرى من سيتاح غدا. ثم يمكننا الحديث عن (فنون الخداع) أو مثل هذه الأمور. هذا هو الواقع".

سخر مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، من المزاعم التي قالت إن فريقه استخدم "فنون الخداع" في مباراته ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي، وقال إنه يفضل النظر إلى "حقائق" لا آراء.

وأضاف أن هناك "قلة من اللاعبين" التي لن تكون متاحة في ثالث مباراة ضمن منافسات كأس الاتحاد أمام بولتون الأربعاء، وأحدهم على الأقل يعاني من إصابة خطيرة، لكن أرتيتا لم يكشف عن اسمه.

جاء التطور فيما اتهم لاعبو آرسنال بالتظاهر بالإصابة من بعض نظرائهم في مانشستر سيتي خلال مباراة تعادل الفريقان فيها بهدفين، يوم الأحد، على ملعب الاتحاد.

وصف قائد مان سيتي، كايل واكر، أساليب آرسنال المزعومة بأنها "فنون الخداع" وهي عبارة استخدمها أرتيتا ساخرا في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، قبيل مباراة أمام بولتون.

وتابع أرتيتا أنه "دائما ما أفضل الحقائق على الكلمات أو الافتراضات. دعونا نرى من سيتاح غدا. ثم يمكننا الحديث عن (فنون الخداع) أو مثل هذه الأمور. هذا هو الواقع".

وردا على سؤال حول إشارته لـ"فنون الخداع"، قال أرتيتا إنه "إذا كان اللاعب يتظاهر، فهذا يعني أنه سيستمر في ذلك وسيكون مشاركا في التشكيلة (أمام بولتون)".

يبدو أن آرسنال أقرب من أي وقت مضى للفوز بأول دوري ممتاز له منذ العام 2004 بقيادة أرتيتا، في موسمه الخامس الكامل كمدرب.

وأوضح أرتيتا كذلك أن "كل المدربين يريدون فريقا سعيدا وقادرا على المنافسة في أي سياق يلقى (إليه). هذا ما نريد تحقيقه كفريق".