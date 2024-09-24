تير شتيغن يغيب عن عرين برشلونة لفترة طويلة بعد إصابة خطيرة

يغيب تير شتيغن عن عرين برشلونة لفترة طويلة بعد إصابة خطيرة في الركبة تطلبت عملية جراحية.

يواجه حارس مرمى برشلونة، مارك أندريه تير شتيغن، فترة طويلة من الغياب عن الملاعب بعد أن أعلن ناديه، الإثنين، عن تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى تتطلب خضوعه لعملية جراحية.

غادر تير شتيعن الملعب قبل نهاية الشوط الأول بقليل على محفة بعد إصابته خلال الفوز 5-1 على فياريال في الدوري الإسباني، الأحد.

نقل تير شتيغن بعد الإصابة (Getty Images)

قال برشلونة إن الجراحة بركبة تير شتيغن قررت بعد أن أكدت الفحوص إصابته الخطيرة.

تأتي الإصابة بينما تم تأكيد تير شتيغن كحارس مرمى المنتخب الألماني الأول بعد سنوات كبديل لمانويل نوير.

نوير اعتزل اللعب الدولي بعد بطولة أمم أوروبا 2024.