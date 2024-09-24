ليفربول يستهدف عودة أليسون من الإصابة بنهاية الأسبوع

قال سلوت إن "أليسون بصدد التعافي، ولكن أعتقد أن هذه المباراة تأتي في وقت مبكر بعض الشيء ونحن نتطلع (إلى مشاركته في مواجهة) نهاية الأسبوع ضد وولفرهامبتون، لكنها ستكون صعبة.. لكنه لن يشارك غدا لذلك سيكون كويمين في المرمى".

قال مدرب ليفربول، أرني سلوت، اليوم الثلاثاء، إن حارس عرين الفريق أليسون بيكر يعتزم العودة إلى الملاعب هذا الأسبوع.

يتعافى حارس المرمى البرازيلي الدولي من إصابة وتم استبعاده من مواجهة ليفربول في الدور الثالث لكأس الرابطة الإنجليزية المقررة أمام وست هام يوم الأربعاء.

كان حارس المرمى البديل الأيرلندي كويمين كيليهر، حل محل أليسون في مباراة الريدز وبورنموث السبت الماضي، والتي انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة، ومن المقرر أن يواصل اللعب أمام وست هام.

وقال سلوت إن "أليسون بصدد التعافي، ولكن أعتقد أن هذه المباراة تأتي في وقت مبكر بعض الشيء ونحن نتطلع (إلى مشاركته في مواجهة) نهاية الأسبوع ضد وولفرهامبتون، لكنها ستكون صعبة.. لكنه لن يشارك غدا لذلك سيكون كويمين في المرمى".

من ناحية أخرى، قد يخوض المهاجم الإيطالي فيديريكو كييزا أول مباراة له من البداية في صفوف الريدز ضد وست هام.

وقال سلوت إن اللاعب الذي تم التعاقد معه في فترة الانتقالات ما زال يعمل على استعادة لياقته الكاملة.

وأضاف أنه "لا أعتقد أنه قادر على لعب 90 دقيقة، فقد لعب 25 دقيقة فقط كحد أقصى في آخر ثلاثة أو أربعة أو خمسة أشهر.. لكننا نرى أنه قادر(الآن) على البدء".