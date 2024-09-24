مدرب البرازيل السابق دينيز يتولى الإشراف على كروزيرو

يأتي التعاقد مع فرناندو دينيز خلفا لفرناندو سيابرا الذي تولى المهمة لأشهر عدة فقط وتحديدا منذ نيسان/ أبريل، بعد اكتفاء كروزيرو بثلاثة انتصارات في مبارياته العشر الأخيرة في الدوري الذي لم يحرز لقبه منذ 2014.

استلم مدرب المنتخب البرازيلي السابق، فرناندو دينيز، مهمة الإشراف على الفريق المحلي كروزيرو، وفق ما أعلن الأخير.

وقال كروزيرو في بيان إن دينينز "سيشرف على تمارين الفريق الثلاثاء".

وتولى دينيز مهمة الإشراف على المنتخب البرازيلي لكرة القدم بشكل موقت خلال النصف الثاني من العام الماضي، مع الإبقاء على مهمته كمدرب لفلوميننسي، قبل أن يُقال من منصبه في كانون الثاني/ يناير بعد ثلاث هزائم متتالية في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

ثم خسر دينيز في حزيران/ يونيو وظيفته في فلوميننسي منذ نيسان/ أبريل 2022، وذلك بعد الاكتفاء بفوز واحد في 11 مباراة في الدوري المحلي.

وخلال مشواره مع الفريق، أحرز دينيز لقب مسابقة كوبا ليبرتادوريس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

ويأتي التعاقد مع ابن الخمسين عاما خلفا لفرناندو سيابرا الذي تولى المهمة لأشهر عدة فقط وتحديدا منذ نيسان/ أبريل، بعد اكتفاء كروزيرو بثلاثة انتصارات في مبارياته العشر الأخيرة في الدوري الذي لم يحرز لقبه منذ 2014.