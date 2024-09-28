إنتر ميلان يستعيد نغمة انتصاراته على حساب أودينيزي

في الشوط الثاني، عاد مارتينيز لهز الشباك من جديد مسجلا الهدف الثالث للضيوف والثاني الشخصي له في الدقيقة 47، وقلص البديل لورينزو لوكا الفارق لأودينيزي في الدقيقة 83.

استعاد فريق إنتر ميلان حامل اللقب نغمة انتصاراته مجددا في الدوري الإيطالي، بعد أن عاد بفوز ثمين أمام مضيفه أودينيزي بثلاثية لهدفين على ملعب "بلونيرجي"، السبت، ضمن الجولة السادسة للمسابقة.

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ونجح "البيانكونيري" في تضميد جراح خسارته الأولى في الجولة الماضية أمام جاره وغريمه اللدود إي سي ميلان، ومن قبلها التعادل مع مونزا سلبا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين لواحد، حيث تقدم دافيد فراتيسي للإنتر مبكرا في الدقيقة الأولى، وعادل البلجيكي كريسيان كباسيلي لأصحاب الأرض في الدقيقة 35، قبل أن يمنح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز التقدم للإنتر مجددا في الدقيقة 3+45.

وفي الشوط الثاني، عاد مارتينيز لهز الشباك من جديد مسجلا الهدف الثالث للضيوف والثاني الشخصي له في الدقيقة 47، وقلص البديل لورينزو لوكا الفارق لأودينيزي في الدقيقة 83.

وبهذا الفوز، رفع الإنتر رصيده إلى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتا، بفارق الأهداف عن ميلان، صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 10 نقاط، بعد تلقيه خسارته الثانية تواليا، ليحتل المركز الخامس.