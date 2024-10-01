دورة بكين: ألكاراز يطيح بمدفيديف ويبلغ المباراة النهائية

كرَّس ألكاراز، الساعي إلى لقبه الـ16 في مسيرته الاحترافية، تفوقه على مدفيديف في المواجهة الثامنة بينهما حيث حقق فوزه السادس مقابل خسارتين.

بلغ الإسباني، كارلوس ألكاراز، المصنف ثالثا عالميا المباراة النهائية لدورة بكين الدولية في كرة المضرب (500 نقطة) بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف الخامس ووصيف بطل الموسم الماضي 7-5 و6-3، اليوم الثلاثاء، في نصف النهائي.

ويلتقي ألكاراز، المصنف ثانيا في الدورة والبالغ من العمر 21 عاما، في المباراة النهائية مع الإيطالي، يانيك سينر، الأول عالميا وحامل اللقب أو الصيني، بو يونتشاوكيتي، المشارك ببطاقة دعوة.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها ألكاراز المباراة النهائية لدورة بكين بعدما فشل العام الماضي في دور الأربعة بسقوطه أمام سينر، وحذا حذو مواطنه الأسطورة، رافايل نادال، الذي بلغ نهائي الدورة الصينية أربع مرات.

واستهل ألكاراز، المتوج بأربعة ألقاب كبرى، المباراة بقوة وكسر غرسال مدفيديف في الشوط الخامس متقدما 3-2، لكن الروسي رد التحية مباشرة مدركا التعادل.

وعاد الإسباني الساعي إلى استعادة توازنه عقب خروجه المخيب من الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، إلى كسر إرسال الروسي في الشوط السابع وتقدم مجددا 4-3، لكن الأخير رد التحية مباشرة مدركا التعادل 4-4.

وفعلها ألكاراز للمرة الثالثة في المجموعة عندما كسر إرسال مدفيديف في الشوط الحادي عشر وتقدم 6-5 قبل أن ينجح هذه المرة في كسب إرساله في الشوط الثاني عشر وبالتالي حسم النتيجة في صالحه 7-5 في 48 دقيقة.

وعلى غرار المجموعة الاولى، تمكن ألكاراز من كسر إرسال مدفيديف في الشوط الخامس وتقدم 3-2، وبعدها تلقى مدفيديف العلاج بسبب شعوره بإصابة في فخذه الأيسر، ثم مرة ثانية عقب الشوط السابع (3-4)، قبل أن ينجح ألكاراز في كسر إرساله للمرة الثانية في الشوط التاسع ويحسم المجموعة في صالحه 6-3.

وكرَّس ألكاراز، الساعي إلى لقبه الـ16 في مسيرته الاحترافية، تفوقه على مدفيديف في المواجهة الثامنة بينهما حيث حقق فوزه السادس مقابل خسارتين.