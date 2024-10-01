دوري أبطال أوروبا: برنامج مباريات الأربعاء ضمن الجولة الثانية

ننشر في ما يأتي مباريات يوم غد، الأربعاء، ضمن الجولة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (بتوقيت غرينيتش):