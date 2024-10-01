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01/10/2024 - 12:01

دوري أبطال أوروبا: برنامج مباريات الأربعاء ضمن الجولة الثانية

ننشر في ما يأتي مباريات يوم غد، الأربعاء، ضمن الجولة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (بتوقيت غرينيتش):

دوري أبطال أوروبا: برنامج مباريات الأربعاء ضمن الجولة الثانية

(Getty Images)

في ما يأتي مباريات يوم غد، الأربعاء، ضمن الجولة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (بتوقيت غرينيتش):

(16:45) شاختار دانييتسك (أوكرانيا) - أتالانتا (إيطاليا)

جيرونا (إسبانيا) - فينورد (هولندا)

(19:00) دينامو زغرب (كرواتيا) - موناكو (فرنسا)

شتورم غراتس (النمسا) - كلوب بروج (بلجيكا)

لايبزيغ (ألمانيا) - يوفنتوس (إيطاليا)

ليل (فرنسا) - ريال مدريد (إسبانيا)

أستون فيلا (إنجلترا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)

بنفيكا (البرتغال) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا)

ليفربول (إنجلترا) - بولونيا (إيطاليا).

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