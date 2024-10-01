دوري أبطال أوروبا: برنامج مباريات الأربعاء ضمن الجولة الثانية

في ما يأتي مباريات يوم غد، الأربعاء، ضمن الجولة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (بتوقيت غرينيتش):
(16:45) شاختار دانييتسك (أوكرانيا) - أتالانتا (إيطاليا)
جيرونا (إسبانيا) - فينورد (هولندا)
(19:00) دينامو زغرب (كرواتيا) - موناكو (فرنسا)
شتورم غراتس (النمسا) - كلوب بروج (بلجيكا)
لايبزيغ (ألمانيا) - يوفنتوس (إيطاليا)
ليل (فرنسا) - ريال مدريد (إسبانيا)
أستون فيلا (إنجلترا) - بايرن ميونيخ (ألمانيا)
بنفيكا (البرتغال) - أتلتيكو مدريد (إسبانيا)
ليفربول (إنجلترا) - بولونيا (إيطاليا).
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