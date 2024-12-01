بطولة إسبانيا: بلد الوليد يقيل مدربه واحتجاجات ضد رونالدو

أنهى بلد الوليد مدربه باولو بيتسولانو، اليوم، بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد بخماسية نظيفة، مساء أمس السبت، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم وسط احتجاجات جماهيرية ضد مالك أغلبية الأسهم رونالدو.

أقال نادي بلد الوليد مدربه الأوروغوياني باولو بيتسولانو، اليوم الأحد، بعد خسارته المذلة على يد أتلتيكو مدريد بخماسية نظيفة، مساء أمس السبت، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم وسط احتجاجات جماهيرية ضد مالك أغلبية الأسهم النجم البرازيلي السابق رونالدو.

ويقبع بلد الوليد في قاع الترتيب بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان ولم يحصد سوى فوزين في 15 مباراة ضمن "لا ليغا". وقال النادي في بيان "نعلن انفصال نادي ريال بلد الوليد وباولو بيتسولانو.

وأردف أنه "لن يستمر المدرب الأوروغوياني في تدريب النادي بعد 70 مباراة على مدار ثلاثة مواسم".

وعُين بيتسولانو على رأس الجهاز الفني للفريق في نيسان/ أبريل 2023 ولم يتمكن من إنقاذ الفريق من الهبوط، قبل أن يعيده إلى مصاف أندية النخبة الموسم الماضي.

وعمدت بعض الجماهير للاحتجاج على مالك النادي وأحد أفضل المهاجمين على الإطلاق سابقا، رونالدو، خلال الخسارة أمام أتلتيكو على ملعب الفريق.

ورفع بعض المشجعين يافطة كُتب عليها "رونالدو اذهب إلى المنزل"، فيما فضّل قسم آخر بترك الملعب في حين كان الفريق متأخرا 0-3 أمام أتلتيكو في الشوط الأول.