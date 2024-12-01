ديربي لندن: آرسنال يهزم وست هام بخماسية

هزم آرسنال وست هام بخماسية مقابل هدفين على ملعب "لندن"، وجاءت أهداف المباراة جميعها في الشوط الأول، والفوز يرتقي بالغانرز لوصافة الدوري الإنجليزي.

حسم فريق آرسنال "ديربي لندن" أمام مضيفه وست هام، بعد أن ألحق به هزيمة قاسية بخماسية مقابل هدفين على ملعب "لندن"، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف المباراة جميعها جاءت في الشوط الأول الذي شهد بداية حماسية من الفريقين أسفرت عن هدف للضيوف برأسية المدافع البرازيلي غابرييل في الدقيقة 10 من ركنية.

وأضاف البلجيكي لياندرو تروسارد والنرويجي مارتن أوديغارد والألماني كاي هافيرتز 3 أهداف في غضون 9 دقائق حيث جاءت في الدقائق 27، و34، من ركلة جزاء، و36.

ورد "الهامرز" بهدفين متتاليين عبر الظهيرين آرون وان بيساكا والبرازيلي إيمرسون بالميري في الدقيقتين 38 و40، قبل أن يسجل بوكايو ساكا خامس أهداف آرسنال في الدقيقة 5+45.

وخلافا للشوط الأول المثير، والذي اتسم بالغزارة التهديفية، جاء الثاني خاليا من الأهداف حيث حاول وست هام تقليص الفارق، لكن دفاع آرسنال أفشل جميع محاولاته.

وارتقى "الغانرز" بهذا الفوز إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة متخلفا بفارق 6 نقاط عن المتصدر ليفربول الذي يلعب ضد مانشستر سيتي، اليوم الأحد، فيما تجمد رصيد وست هام عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.