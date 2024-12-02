ريال مدريد يقلص الفارق مع المتصدر برشلونة بفوزه على خيتافي

قلص ريال مدريد الفارق مع المتصدر برشلونة في الليغا بفوزه على خيتافي بهدفين نظيفين، مقلصا فارق النقاط مع الفريق الكاتالوني إلى نقطة واحدة.

قلص فريق ريال مدريد الفارق مع المتصدر برشلونة إلى نقطة واحدة، بعدما حقق فوزا ثمينا على ضيفه خيتافي بهدفين دون رد، مساء أمس الأحد، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في الجولة 15 من مسابقة الدوري الإسباني "لا ليغا".

ويملك الفريق المدريدي مباراة مؤجلة مع فالنسيا، والفوز بنتيجتها يمنحه فرصة انتزاع صدارة المسابقة للمرة الأولى هذا الموسم.

افتتح الإنجليزي، غود بيلينغهام، باب التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، وأضاف زميله الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 38، بتمريرة من بيلينغهام.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 33 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد خيتافي عند النقطة 13 بتلقيه خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم، في المركز السابع عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل فياريال بملعبه مع ضيفه جيرونا بهدفين لمثلهما، سجل لأصحاب الأرض، تيرنو باري، وأليكس بايينا في الدقيقتين 23 و46، وأحرز للضيوف، دوني فان دي بيك، ولاديسلاف كريتشي، في الدقيقتين 66 و7+90.

ورفع فياريال رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع جيرونا رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع.