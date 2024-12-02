فورمولا1.. ماكس فيرستابن يتوج بلقب جائزة قطر الكبرى

توج الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، ببطولة سباق جائزة قطر الكبرى، الجولة الـ23 وقبل الأخيرة من منافسات العالم لسباقات الفورمولا1، أمس الأحد، على حلبة "لوسيل الدولية".

وحقق فيرستابن، الذي احتفظ رسميا ببطولة العالم للمرة الرابعة تواليا في الجولة الماضية، فوزه التاسع هذا الموسم والـ63 في مسيرته الاحترافية، متفوقا على شارل لوكلير، سائق فيراري، الذي حل في المركز الثاني وأوسكار بياستري، سائق ماكلارين، في المركز الثالث.

وجاء زميله البريطاني، لاندو نوريس، سائق ماكلارين، والذي ظل منافسا على لقب بطولة العالم حتى حسمه فيرستابن، في المركز العاشر بعد تلقيه عقوبة إضافة 10 ثوان لتوقيته لعدم خفض سرعته خلال رفع العلم الأصفر.

وفرض فيرستابن، الذي صعد إلى منصة التتويج للمرة 112 في مسيرته الاحترافية، سيطرته على مجريات السباق منذ البداية وحتى النهاية على الرغم من انطلاقه من المركز الثاني عند خط البداية.

وعلى الرغم من حسم فيرستابن للقب بطولة العالم، لكن معركة لقب الصانعين ما زالت قائمة حيث ستحسم في السباق الختامي للموسم الأسبوع المقبل في أبو ظبي، بعدما قلص فيراري الفارق الذي يفصله خلف مكلارين المتصدر إلى 21 نقطة.