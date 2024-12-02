مارسيليا ينتزع وصافة الدوري الفرنسي من موناكو

انتزع مارسيليا وصافة الدوري الفرنسي من موناكو بعدما حول تأخره بهدف إلى الفوز بثنائية في قمة لقاءات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

انتزع فريق أولمبيك مارسيليا وصافة جدول الدوري الفرنسي من ضيفه موناكو، بعد أن تغلب عليه بهدفين لهدف، مساء أمس الأحد، على ملعب "فيلودروم"، في قمة لقاءات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

وحول مارسيليا تأخره بهدف في الشوط الأول سجله الروسي ألكسندر جولوفين 41، إلى فوز بهدفين في الشوط الثاني بثنائية البرازيلي لويس هنريكي، والإنجليزي ماسون غرينوود من ركلة جزاء في الدقيقتين 53، و89.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 26 نقطة، وتقدم إلى المركز الثاني بفارق الأهداف عن موناكو، فيما يتصدر باريس سان جيرمان الترتيب وله 33 نقطة بعد انتهاء 13 جولة من البطولة.

وفي مباريات أخرى، فاز تولوز على ضيفه أوكسير 2-0، وليون على نيس 4-1، وأنجير على لو هافر 1-0، وتعادل مونبلييه مع ليل 2-2.