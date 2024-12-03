السد القطري رابع المتأهلين لثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

حجز فريق السد القطري مقعده في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، بتغلبه على مضيفه النصر السعودي بهدفين لهدف، مساء أمس الإثنين، على ملعب "الأول بارك" بالرياض، في الجولة السادسة من المسابقة.

ونجح الزعيم السداوي، بهذا الانتصار، في إنهاء عقدة تفوق النصر التي دامت 5 سنوات، حيث فشل الفريق القطري في تحقيق أي فوز منذ انتصاره بثلاثية لهدف في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وبات السد رابع المتأهلين للدور ثمن النهائي من مجموعة غرب آسيا، بجانب الثلاثي السعودي المتمثل في الأهلي والهلال والنصر، بعدما وصل للنقطة 12 في المركز الرابع.

في المقابل تلقى النصر، الذي غاب عنه البرتغالي كريستيانو رونالدو (فضّل المدرب إراحته بعد ضمان التأهل)، أول خسارة له في البطولة ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثالث، بالتساوي مع الهلال الوصيف بفارق الأهداف، وخلف الأهلي المتصدر بـ3 نقاط.

تقدم السد عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 53، لكن النصر أدرك التعادل بهدف عكسي من رومان سايس في الدقيقة 80، وأحرز آدم وناس هدف الفوز للفريق القطري من ركلة جزاء في الدقيقة 11+90.

وفي مباريات أخرى، فاز برسبوليس الإيراني على ضيفه الشرطة العراقي بهدفين لهدف، وتعادل الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني بهدفين لمثلهما، والوصل الإماراتي مع الريان القطري بهدف لمثله.