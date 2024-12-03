بطولة إنجلترا: ماريسكا يتوقع سيطرة تشيلسي على الدوري في السنوات المقبلة

رأى المدرب أن مستقبل تشيلسي باهر نظرا لنوعية التشكيلة التي يملكها "بفضل أعمار اللاعبين ونوعية التشكيلة، أعتقد أن تشيلسي في السنوات الخمس أو العشر المقبلة سيكون أحد الفرق أو الفريق الذي يستطيع السيطرة على الدوري الإنجليزي".

رأى الإيطالي إنتسو ماريسكا، مدرب تشيلسي الإنجليزي، بأن فريقه قادر على السيطرة على الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في العقد المقبل، لكنه أصر بأنه ليس جاهزا في الوقت الحالي للمنافسة على اللقب على الرغم من الانطلاقة القوية له.

ويحتل الـ"بلوز" المركز الثالث في الدوري المحلي بالتساوي مع آرسنال وبفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر.

واعتبر ماريسكا بأن تطور مستوى تشيلسي في موسمه الأول معه تخطى توقعاته، لكنه قال إن "آرسنال هنا منذ سنتين، اقترب من مانشستر سيتي ونحن بعيدون جدا عن سيتي".

وتابع "أن تكون في صلب المنافسة على اللقب هو ضغط جيد بالنسبة لي وللاعبين، إنه نوع الضغوطات التي تحب لأنك تنافس على اللقب، لكن الأمر لا ينطبق علينا، لأن آرسنال في السنتين الماضيتين كان قريبا جدا من سيتي وليفربول أيضا يتواجد في هذه الوضعية أما نحن فلا. نأمل أن نتواجد في هذه الوضعية قريبا جدا".

ورأى أن مستقبل تشيلسي باهر نظرا لنوعية التشكيلة التي يملكها "بفضل أعمار اللاعبين ونوعية التشكيلة، أعتقد أن تشيلسي في السنوات الخمس أو العشر المقبلة سيكون أحد الفرق أو الفريق الذي يستطيع السيطرة على الدوري الإنجليزي"، وأردف قائلا "نحن في الطريق الصحيح".

وكشف ماريكسا أن مدافعه الفرنسي، ويسلي فوفانا، سيغيب عن الملاعب، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية خلال فوز فريقه على أستون فيلا 3-0 في نهاية الأسبوع، لأسابيع عدة شأنه في ذلك شأن قائد الفريق وظهيره الأيمن ريس جيمس.

وعن فوفانا تحديدا، قال ماريسكا إنه "ليس لدينا معلومات في الوقت الحالي، لقد أصيب قبل يومين ويتعين علينا الانتظار، لكن سيغيب في الأسابيع المقبلة".