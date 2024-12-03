تصفيات مونديال 2026: الاتحاد الفلسطيني يعفي مدربه التونسي من مهامه

تولى دبوب (51 عاما) تدريب فلسطين في 2021 وقاده للتأهل إلى كأس آسيا الأخيرة في قطر حيث بلغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

أعفى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مدرب المنتخب الأول التونسي مكرم دبوب من مهامه، بحسب ما أعلن الثلاثاء في حسابه الرسمي على موقع "إكس".

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وكتب الاتحاد في منشور إن رئيسه جبريل الرجوب "يقدم الشكر للكابتن مكرم دبوب وجهازه الفني، ويعلن عن تعيين جهاز فني جديد للفدائي بقيادة الكابتن إيهاب أبو جزر، يساعده الكابتن فراس أبو رضوان والكابتن محمد الدجاني".

وقدم الرجوب الشكر للمدرب التونسي مشيرا إلى أن "الإنجازات التي حققها المنتخب الفلسطيني خلال الفترة السابقة تمت في عهد المدرب مكرم".

وعمل دبوب، بشكل "شبه تطوعي" مع المنتخب الفلسطيني منذ 14 عاما، وقال الرجوب "دبوب سيبقى عندنا، لكن التغيير لا بد منه".

وتضاءلت حظوظ منتخب فلسطين بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، إذ لم يحقق أي فوز في ست مباريات ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

واستهل الدور الثالث بتعادل مبشر على أرض كوريا الجنوبية 0-0، لكنه خسر أمام الأردن 1-3 والعراق 0-1، ثم تعادل مع الكويت 2-2 وخسر أمام عمان 0-1، قبل أن يتعادل مجددا مع كوريا الجنوبية 1-1.

ويتذيل ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط، بفارق 11 عن كوريا المتصدر وثماني عن العراق الوصيف، علما أن أول منتخبين يتأهلان مباشرة إلى النهائيات ويخوض الثالث والرابع ملحقا مؤهلا.

وتولى دبوب (51 عاما) تدريب فلسطين في 2021 وقاده للتأهل إلى كأس آسيا الأخيرة في قطر حيث بلغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.

وكان المنتخب الفلسطيني قد أعلن سابقا تمسكه بحقه في الملعب البيتي على أرضه، غير أن الأوضاع الأمنية التي تعيشها المنطقة منذ أكثر من 13 شهرا، حالت دون ذلك.

لكن الرجوب قال في المؤتمر الصحفي "نحن متمسكون بحقنا في الملعب البيتي، ونصر على أن تُلعب مبارياتنا على ملعبنا".