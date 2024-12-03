وضعت قرعة كأس إنجلترا آرسنال واليونايتد في مواجهة نارية، أما أستون فيلا فيصطدم بوست هام، ولقاءات سهلة للسيتي وليفربول وتشيلسي وتوتنهام.

أسفرت قرعة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي التي أجريت، مساء أمس الإثنين، عن مواجهة نارية تجمع آرسنال مع مانشستر يونايتد على ملعب "الإمارات"، يوم السبت 11 كانون الثاني/ يناير المقبل.

ويعد الفريقان الأكثر تتويجا باللقب، حيث يملك آرسنال الرقم القياسي، إذ توج بلقبها 14 مرة آخرها عام 2020، مقابل 13 لمانشستر يونايتد حامل اللقب في الموسم الماضي.

وتبدو مباراة أستون فيلا مع وست هام في نفس الدور أقل وطأة من سابقتها، لكنها ستكون مواجهة صعبة للفريقين في ظل التقارب في المستوى الفني والنتائج بمنافسات الدوري الممتاز.

في الوقت نفسه أنصفت القرعة أندية مانشستر سيتي، الذي خسر نهائي الموسم الماضي، وليفربول وتشيلسي وتوتنهام حيث ستخوض الأندية الأربعة لقاءات سهلة أمام فرق من الدرجات الأدنى.

ويستضيف مانشستر سيتي بملعبه "الاتحاد" سالفورد من الدرجة الرابعة، في حين يلتقي ليفربول على ملعبه "أنفيلد" مع أكرينغتون ستانلي من الدرجة الثانية، ويلتقي تشيلسي مع موريكوب من الرابعة في حين يلتقي توتنهام خارج ملعبه مع تامورث الهاوي.