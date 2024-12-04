برشلونة يسحق ريال مايوركا بخماسية في الدوري الإسباني

استعاد برشلونة نغمة الانتصار في الدوري الإسباني بفوزه الكبير على مضيفه ريال مايوركا بخماسية لهدف مع عودة نجمه لامين يامال من الإصابة.

استعاد فريق برشلونة نغمة الانتصار مجددا في الدوري الإسباني "لا ليغا"، بعدما حقق فوزا كبيرا على مضيفه ريال مايوركا بخماسية لهدف، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب "سون مويس" في الجولة 16 للمسابقة.

الفوز هو الأول للبلوغرانا بعد تعثره على مدار الجولات الثلاثة الماضية، إذ لم يحصد خلالها سوى نقطة وحيدة من تعادل وهزيمتين، وتزامن هذا الانتصار مع عودة لامين يامال للتشكيل الأساسي بعد غيابه للإصابة.

تقدم برشلونة بالهدف الأول عن طريق فيران توريس في الدقيقة 12، لكن الكوسوفي فيدات موريكي عادل النتيجة لمايوركا في الدقيقة 43، ومنح البرازيلي رافينيا التقدم للفريق الكاتالوني مجددا من ركلة جزاء عند الدقيقة 56.

وعاد رافينيا ليسجل ثالث أهداف برشلونة عند الدقيقة 74، ليضيف بعدها الهولندي فرينكي دي يونغ الهدف الرابع عند الدقيقة 79، قبل أن يختتم باو فيكتور الخماسية عند الدقيقة 84.

ورفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة، ليحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد ريال مايوركا عند 24 نقطة، وضعته في المركز السادس بقائمة جدول الترتيب.