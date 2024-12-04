ليفركوزن يقصي بايرن ميونخ من كأس ألمانيا

أطاح ليفركوزن مضيفه بايرن ميونخ من كأس ألمانيا بفوزه عليه بهدف في مباراة شهدت طرد الحارس البافاري، مانويل نوير، للمرة الأولى في مسيرته.

تأهل فريق باير ليفركوزن إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس ألمانيا بفوزه على مضيفه بايرن ميونخ بهدف على ملعب "أليانز أرينا"، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي.

وواصل ليفركوزن دفاعه عن لقبه بنجاح في مباراة مثيرة شهدت طرد مانويل نوير حارس مرمى العملاق البافاري في الدقيقة 17 لأول مرة في مسيرته، إثر إعاقته الهولندي جيريمي فريمبونغ المنفرد خارج منطقة الجزاء.

ويدين ليفركوزن بالفضل في فوزه إلى البديل النيجيري نايثن تيلا، الذي سجل الهدف الوحيد برأسية في مرمى الحارس البديل الإسرائيلي دانيال بيريتس في الدقيقة 69.

وتعد هذه أول خسارة للبايرن بعد 8 مباريات في جميع المسابقات، إذ فاز في سبع منها وتعادل في واحدة.

في المقابل، واصل ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، تفوقه على بايرن ميونخ في الفترة الأخيرة، بتحقيقه الفوز الثالث عليه في آخر خمس مباريات لم يذق فيها البافاري طعم الفوز.