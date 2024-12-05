آرسنال يقهر مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين

قهر آرسنال مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين وحقق أستون فيلا فوزه الأول منذ شهر ونصف على حساب برينتفورد.

حسم فريق آرسنال قمة لقاءات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "الإمارات" بلندن، ليتقاسم وصافة جدول الترتيب مع تشيلسي.

وقلص "الغانرز" فارق النقاط بينه وبين المركز الأول لـ7 نقاط، مستفيدا من تعادل ليفربول المتصدر مع نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف لمثلها، لتعود المنافسة على اللقب مجددا بسبب تراجع نتائج مانشستر سيتي.

وسجل هدفي أصحاب الأرض المدافعان الهولندي يورين تيمبر، والفرنسي ويليام ساليا في الدقيقتين 54 و74 من ركنيتين.

وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 28 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف تشيلسي.

في المقابل، تلقى مانشستر يونايتد هزيمته الأولى تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، ليتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى، حقق أستون فيلا فوزه الأول منذ نحو شهر ونصف الشهر، بتغلبه على ضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف.

جاءت أهداف أستون فيلا في الشوط الأول عن طريق مورجان روغرز وأولي واتكينز وماتي كاش في الدقائق 21 و28 (ركلة جزاء) و34، بينما سجل الدنماركي ميكيل دامسغارد هدف برينتفورد في الدقيقة 54.

وارتفع رصيد أستون فيلا إلى 22 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 20 نقطة في المركز التاسع.