أتلتيك بلباو يفاجئ ريال مدريد ويهزمه بهدفين لهدف

هزم أتلتيك بلباو ريال مدريد وألحق به خسارة مفاجئة في مبارتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ألحق فريق أتلتيكو بلباو خسارة مفاجئة بضيفه ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "سان ماميس" ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني "لا ليغا".

افتتح أليكس برينغير التسجيل لصالح أتلتيك بلباو في الدقيقة 53، وأضاع الفرنسي كيليان مبابي على فريقه فرصة مؤكدة للتعادل بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 68، سددها على يسار المرمى وأنقذها يولين أغيريزابالا حارس بلباو.

وسجل الإنجليزي غود بيلينغهام هدف التعادل للميرينغي في الدقيقة 79، بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس أتلتيك بلباو من تسديدة قوية لمبابي.

ومنح جوركا غوروزيتا التقدم مجددا للفريق الباسكي في الدقيقة 80، بعد تمريرة خاطئة من فيدريكو فالفيردي استغلها غوروزيتا وسدد كرة قوية سكنت المرمى.

بهذا الفوز، رفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 33 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، وله مباراة مؤجلة مع فالنسيا.