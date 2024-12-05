قررت اللجنة التأديبية للاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم، إيقاف نوير لمباراتين في مسابقة الكأس لطرده أمام باير ليفركوزن.

أعلنت اللجنة التأديبية للاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ مانويل نوير لمباراتين في مسابقة الكأس المحلية وذلك بسبب طرده أمام باير ليفركوزن (0-1)، مساء أول من أمس الثلاثاء، في ثمن النهائي.

في مباراته رقم 866، طرد نوير، البالغ من العمر 38 عاما، لأول مرة في مسيرته الاحترافية بعدما اعترض طريق المهاجم الهولندي المنفرد جيريمي فريمبونغ (17).

وقررت اللجنة التأديبية في الاتحاد الألماني إيقاف نوير مباراتين في مسابقة الكأس والتي ستقام الموسم المقبل، فيما ينتهي عقد الحارس مع بايرن حاليا في 30 حزيران/ يونيو 2025.

وإذا مدد نوير عقده، فسيغيب عن أول دورين من مسابقة الكأس لموسم 2025/26، أو الدور الأول من مسابقة الكأس ومباراة الكأس السوبر المحلية، في حال توج بايرن ميونيخ بالدوري في نهاية موسم 2024/25.