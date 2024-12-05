دوري أبطال إفريقيا: صدامات صعبة للفرق العربية

يواجه الأهلي المصري ومواطنه بيراميدز والترجي التونسي والجيش الملكي المغربي والهلال السوداني صدامات صعبة في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في سعي لفوز ثان تواليا والاقتراب من ربع النهائي.

يخوض الأهلي المصري ومواطنه بيراميدز والترجي التونسي والجيش الملكي المغربي والهلال السوداني اختبارات صعبة في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في سعي لفوز ثان تواليا والاقتراب من ربع النهائي.

في المقابل، يطمح الرجاء البيضاوي المغربي وشباب بلوزداد الجزائري إلى تصحيح المسار بعد خسارتيهما في الجولة الأولى.

يعود الأهلي، حامل اللقب، 11 عاما إلى الوراء، عندما يحل ضيفا على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على ملعب "أورلاندو ستاديوم" في جوهانسبرغ، السبت، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وقتها التقى الفريقان في نهائي نسخة 2013، عندما توج الفريق المصري بلقبه الثامن إثر التعادل 1-1 خارج أرضه وفوزه إيابا بهدفين في القاهرة.

ويتطلع العملاق المصري الساعي إلى لقبه القاري الثالث تواليا والثالث عشر في تاريخه، إلى مصالحة جماهيره قبل خوضه نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال السبت المقبل في الدوحة ضد باتشوكا المكسيكي أو بوتافوغو البرازيلي اللذين يلتقيان الأربعاء المقبل، وذلك على أمل بلوغ النهائي ومواجهة ريال مدريد الإسباني في 18 كانون الأول/ ديسمبر الحالي في العاصمة القطرية.

وخسر الأهلي أربع نقاط في الدوري المحلي بتعادله في آخر مباراتين مع الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، حيث اعترف مدربه السويسري مارسيل كولر بأن فريقه يعاني مشكلة في استغلال الفرص أمام المرمى منذ سنتين.

وقال إنه "يجب أن نعمل على حلها بشكل أكبر، الأهداف تأتي من استغلال الفرص وهذا يحتاج إلى تركيز اللاعبين، وعلاج المشكلة يحتاج إلى وقت في التدريبات، لكن هذا غير متاح في ظل تراكم المباريات".

وعانى الفريق من غيابات عديدة أثرت على نتائجه في الآونة الأخيرة، حيث من الممكن أن يشكل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي إحدى الحلول بعد شفائه من الإصابة وكذلك إمام عاشور والمدافع المغربي أشرف داري، بينما انضم إلى لائحة الغائبين الحارس مصطفى شوبير بسبب الإصابة.

ويعي كولر صعوبة المهمة ولا سيما أن الفريق المضيف عاد من الجزائر بثلاث نقاط إثر إسقاط شباب بلوزداد بملعبه في الجولة الأولى، حيث كان ذلك بمثابة إشارة قوية على نوايا الجنوب إفريقيين.

وقال مدربه الاسباني خوسيه ريفيرو إنه "لدينا اختبار على أعلى مستوى، نريد أن نكون في أتم الجاهزية لتقديم أداء جيد أمام الأهلي"، مضيفا أنه "سنكون في المستوى المطلوب لهذه البطولة وأمام هذا الخصم لتحقيق الفوز".

وفي المجموعة عينها، يبحث شباب بلوزداد عن أولى نقاطه عندما يجل على ستاد أبيدجان العاجي، السبت.

ويدرك بلوزداد أن اللقاء سيكون بمنزلة المنعطف في مشواره، وشدد مدربه عبد القادر عمراني على صعوبة المهمة في العاصمة العاجية بقوله إنه "ارتكبنا أخطاء دفاعية لا تغتفر كلفتنا الخسارة أمام أورلاندو وعلينا تفاديها مستقبلا. الهزيمة في هذا المستوى غير مقبولة".

وأضاف أن "المواجهة ستكون بين فريقين انهزما في المباراة الأولى. ستكون صعبة، ولكنني أثق في اللاعبين".

تفتتح الجولة الجمعة بلقاء الترجي، وصيف بطل النسخة الماضية، مع مضيفه ساغرادا إسبرانتسا الأنغولي في لواندا ضمن المجموعة الرابعة.

ولن يكون فريق "باب سويقة" مكتمل الصفوف مع تأكد غياب الدولي ياسين مرياح لإصابته في المباراة السابقة ضد دغوليبا المالي، كما سيغيب مجددا المهاجم البرازيلي يان ساس، فيما تشهد تشكيلة المدرب الروماني لورينتيو ريغيكامب عودة الثنائي الجزائري محمد أمين توغاي ويوسف البلايلي بعد إِبْلالهما من الإصابة.

ويحل بيراميدز ضيفا على دغوليبا في باماكو ضمن المجموعة ذاتها، حيث يأمل متابعة نتائجه القوية على المستوى القاري بعدما افتتح مشواره بفوزه على ساغرادا بخماسية، وتناسي خسارته المحلية أمام المصري، وذلك قبل قمتيه أمام الترجي في الجولتين الرابعة والخامسة.

وينشد الجيش الملكي تحقيق فوزه الثاني تواليا على الرغم من صعوبة خصمه وضيفه ماميلودي صندانز الجنوب إفريقي، السبت، على أرض ملعب العبدي في مدينة الجديدة ضمن المجموعة الثانية.

وكان الفريق العسكري حسم أبرز مواجهات الجولة الأولى بفوزه على مضيفه ومواطنه الرجاء بهدف نظيف.

ويعاني "الزعيم" الذي يقوده المدرب الفرنسي هوبير فيلود من غيابات مهمة لا سيما حارس مرماه الدولي أيوب الخياطي ولاعب الوسط العربي الناجي والمدافع الكونغولي الديموقراطي هينوك إنونغا.

وكشف هدافه يوسف الفحلي أن الفريق يصب كامل تركيزه على الظفر بالنقاط الثلاث "لا سيما أن المباراة تقام بالمغرب"، مضيفا أنه "نستعد بكل جدية وتركيز لهذه المواجهة المهمة، خاصة أن المباريات في أرضنا في المسابقات الإفريقية تُلزمنا بالانتصار، وهذا ما نأمله وما ننكب على التحضير له".

وتابع أن "المواجهة لن تكون بالسهلة أمام فريق قوي ومتمرس، لكننا نُراهن على تلاحم المجموعة وعلى الدعم الجماهيري، نحن متفائلون وسنبذل كل ما لدينا لإسعاد مكونات نادي الجيش الملكي".

ويدرك الرجاء انه سيكون مجبرا على العودة بنتيجة إيجابية جدا من كينشاسا حيث يحل ضيفا على مانياما الكونغولي.

واستعاد "النسر الأخضر" توازنه بعد سلسلة نتائج سلبية رافقت انطلاق حقبة المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو مع الفريق إثر تغلبه بثلاثية نظيفة على حسنية أكادير في الدوري المحلي.

وعلّق سابينتو على فوزه الأول بقيادة الفريق عبر حسابه على "إنستغرام" كاتبا أنه "ليس الأمر كيف يبدأ، ولكن كيف ينتهي، ألف مبروك للفريق على هذا الفوز المستحق منذ فترة".

ويأمل الهلال مواصلة مفاجآته عندما يستضيف مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، الأحد، في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وافتتح فريق "الجوهرة الزرقاء" منافسات المجموعة الأولى بفوز مهم على يانغ أفريكانز التنزاني 2-0.

ويخوض قطبا السودان الهلال والمريخ منافسات الدوري الموريتاني هذا الموسم بسبب الأوضاع في بلادهما، ويتصدر الفريق الأزرق الترتيب بقيادة المدرب الكونغولي الديمقراطي فلوران إيبينغي الذي يعول على تشكيلة غالبية عناصرها من الدوليين مثل ياسر مزمل ومحمد عبد الرحمن "غربال" وعبد الرؤوف يعقوب.

ويأمل مولودية الجزائر، بطل 1976، أن يستغل حالة التذبذب لدى يانغ أفريكانز عندما يستضيفه، السبت، على ملعب "5 جويلية" في العاصمة في لقاء سيلعب من دون جمهور بسبب عقوبة على المولودية.

وكان الفريق الجزائري عاد بنقطة من أرض مازيمبي في الجولة الأولى. ورأى مدربه الفرنسي باتريس بوميل عقب التعادل مع وفاق سطيف محليا "يتعين علينا الآن أن نكون أكثر حسمًا في المباريات التي نلعبها على أرضنا، حتى نستعيد مستوى الموسم الماضي وهذا ما سنحاول فعله في المسابقة القارية".