قرعة كأس العالم للأندية تنصف الأهلي وتقسو على الوداد والعين

أنصفت قرعة كأس العالم للأندية الأهلي المصري وقست على الوداد المغربي والعين الإماراتي، وأجريت مراسم القرعة في ميامي الأميركية بحضور رئيس "فيفا" ونجوم الكرة العالمية السابقين.

أنصفت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي أجريت، أمس الخميس، الأهلي المصري بوقوعه ضمن المجموعة الأولى السهلة نسبيا مع بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأميركي.

وجاء الهلال السعودي مع ريال مدريد الإسباني، بينما وضعت القرعة العين الإماراتي والوداد المغربي في مجموعة واحدة مع مانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، وحل الترجي التونسي مع تشيلسي الإنجليزي في نفس المجموعة.

وأقيمت مراسم القرعة بمدينة ميامي الأميركية بحضور السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، وبمشاركة نجوم عالميون، أبرزهم البرازيلي رونالدو، والإيطالي أليساندرو دل بييرو، والنجم المغربي السابق الحسين خرجة.

وتقام النسخة الأولى من البطولة بنظامها الجديد في الفترة من 15 حزيران/ يونيو حتى 13 تموز/ يوليو 2025 بمشاركة 32 فريقا مقسمين على 8 مجموعات ستجري بينهم 64 مباراة.

وكان من المقرر أن تكون أول نسخة لهذه البطولة عام 2021 في الصين، لكنها تأجلت بسبب جائحة كورونا ليتقرر نقلها فيما بعد إلى الولايات المتحدة.

وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس - بورتو - الأهلي - إنتر ميامي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوغو - سياتل ساوندرز

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز - بنفيكا

المجموعة الرابعة: فلامنغو - الترجي الرياضي - تشيلسي - كلوب ليون

المجموعة الخامسة: ريفر بليت - أوراوا رد دايموندز - مونتيري - إنتر ميلان

المجموعة السادسة: فلوميننسي - بوروسيا دورتموند - أولسان هيونداي - ماميلودي صندوانز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - الوداد - العين- يوفنتوس

المجموعة الثامنة: ريال مدريد - الهلال - باتشوكا – سالزبورغ.