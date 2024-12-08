ريال مدريد يهزم جيرونا بثلاثية نظيفة

صحح ريال مدريد مساره وفاز على جيرونا بثلاثية نظيفة ضمن الجولة 16 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

عاد ريال مدريد ليصحح مساره عقب خسارته المفاجئة أمام أتلتيك بلباو في الجولة الماضية، وحقق فوزا كبيرا على مضيفه جيرونا بثلاثة أهداف نظيفة، مساء أمس السبت، بملعب "مونتيليفي"، في الجولة 16 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم "الميرينغي" بهدف دون رد، سجله الإنجليزي جود بيلينغهام في الدقيقة الـ36، وفي الشوط الثاني، ضاعف التركي أردا غولر النتيجة في الدقيقة الـ55 بتمريرة حاسمة مميزة من بيلينغهام.

وتعرض الدولي الإنجليزي للإصابة في الدقيقة 61، ليتم استبداله بداني سيبايوس، قبل أن يختتم الدولي الفرنسي كيليان مبابي ثلاثية ريال مدريد في الدقيقة الـ62 بتسديدة قوية من تمريرة الكرواتي لوكا مودريتش.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 36 نقطة في وصافة الترتيب، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، مع مباراة مؤجلة لريال مدريد أمام فالنسيا، فيما تجمد رصيد جيرونا، الذي تلقى هزيمته السادسة هذا الموسم، عند 22 نقطة في المركز الثامن موقتا.