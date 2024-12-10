دوري أن بي ايه: تاونز يقود نيكس لفوز بشق الأنفس على رابتورز

نيكس في المركز الرابع في المنطقة الشرقية (15-9)، في حين يقبع تورونتو رابتورز في المركز الرابع عشر مع 7 انتصارات مقابل 18 هزيمة.

سجل كارل - أنتوني تاونز النقاط الخمس الأخيرة لفريقه نيويورك نيكس في نهاية المباراة الوحيدة التي أقيمت الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، وقاده إلى فوز بشق الأنفس على مضيفه تورونتو رابتورز 113-108.

وقررت رابطة الدوري تقليص عدد المباريات في بداية الأسبوع للسماح بإقامة منافسات كأس أن بي ايه في نسختها الثانية هذا الموسم، والتي ستجمع في ربع النهائي الثلاثاء ميلووكي باكس مع أورلاندو ماجيك وأوكلاهوما سيتي ثاندر مع دالاس مافريكس، والأربعاء نيويورك نيكس مع أتلانتا هوكس وهيوستن روكتس مع غولدن ستايت ووريرز.

في تورونتو، ظل التشويق سيّد الموقف من صافرة النهاية حيث تبدلت هوية صاحب الأفضلية 19 مرة، في حين لم يتخطَ الفارق بين الفريقين الـ11 نقطة.

واعتقد الكندي روان ألكسندر "آر جي" باريت، لاعب نيكس السابق وأفضل مسجل في المباراة برصيد 30 نقطة، أنه حقق الأصعب لرابتورز بعدما نجح في فرض التعادل بهجمة رائعة قبل 42.1 ثانية من صافرة النهاية، إلّا أن تاونز (29 عاما) القادم من مينيسوتا في انتقال مفاجئ مطلع الموسم الحالي خالف التوقعات بنقطتين من تحت السلة مانحا التقدم لفريقه 108-110.

وحسم نيكس انتصاره الخامس عشر هذا الموسم بعد صدة من الإنجليزي - النيجيري أوغوغوا "أو جيه" أنونوبي الذي سبق له ارتداء ألوان رابتورز بين 2017 و2023 ورمية من المسافة البعيدة لتاونز قبل 6.3 ثوان من النهاية.

وخرج تاونز من المباراة وفي جعبته "دابل - دابل" مع 24 نقطة و15 متابعة و6 كرات حاسمة.

ويحتل نيكس المركز الرابع في المنطقة الشرقية (15-9)، في حين يقبع تورونتو رابتورز في المركز الرابع عشر مع 7 انتصارات مقابل 18 هزيمة.