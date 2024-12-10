مدرب وولفرهامبتون يرفض الاستسلام عقب الخسارة أمام ويستهام

أعرب المدير الفني لفريق وولفرهامبتون، غاري أونيل، عن خيبة أمله عقب خسارة فريقه أمام مضيفه ويستهام يونايتد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه تعهد بمواصلة الكفاح من أجل تجنب الهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).

وتلقى وولفرهامبتون هزيمته العاشرة في البطولة خلال الموسم الحالي والثالثة على التوالي، عقب خسارته 1 - 2 أمام ويستهام، مساء أمس الإثنين في المرحلة الـ15 للمسابقة، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بترتيب البطولة، بفارق 4 نقاط خلف مراكز الأمان.

وتعهد أونيل "بالاستمرار في العمل" لإعادة وولفرهامبتون إلى مساره الصحيح، بعد انطلاقته الكارثية في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي.

وبدا أن وولفرهامبتون في طريقه لحصد نقطة ثمينة بعدما أحرز مات دوهيرتي هدف التعادل للفريق، الذي كان متأخرا في النتيجة بهدف نظيف لتوماس سوسيك، لكن جارود بوين سرعان ما أحرز الهدف الثاني لويستهام، الذي ظفر بالنقاط الثلاث في النهاية.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي تصريحات أونيل عقب المباراة لشبكة (سكاي سبورتس)، حيث قال إن "إدارة النادي تقف بجواري، لكن المشجعين يريدون لناديهم النجاح. إنني أتفهم أن هذا هو فريقي وينبغي علي أن أتحمل المسؤولية".

وأوضح أونيل "لقد قمنا بالاستغناء عن عدد ضخم من اللاعبين في الفترة الأخيرة - روبن نيفز وجواو موتينيو وأداما تراوري ودييجو كوستا وراؤول خيمينيز وماكس كيلمان وبيدرو نيتو. لم يعد لنا مكان في هذا السوق. إننا نحاول العثور على لاعبين شباب".

وأضاف مدرب وولفرهامبتون "أنا فخور بهم حقا. لكن لا يمكنني إلا أن أطلب منهم أن يبذلوا أقصى الجهد وهو ما يقومون به بالفعل. إنهم يكرهون الموقف الذي نحن فيه الآن. وأنا معهم أيضا. لن نستسلم وسنواصل العمل".

وستكون مباراة وولفرهامبتون المقبلة في الدوري الإنجليزي على قدر كبير من الأهمية، حيث يستضيف إيبسويتش تاون، صاحب المركز الثامن عشر، المتساوي معه في نفس الرصيد، يوم السبت المقبل، حيث يتوقع أونيل رد فعل إيجابي من لاعبيه.

وختم أونيل تصريحاته قائلا إن "هناك الكثير من الأشياء التي يتعين القيام بها. إنهم مجموعة رائعة. إنهم يفهمون الوضع في النادي وأن الأمر صعب. لكنهم يقفون ويقاتلون".