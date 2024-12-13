اختيار جمال موسيالا أفضل لاعب في ألمانيا لعام 2024

اللاعب جمال موسيالا، البالغ من العمر 21 عاما، أحد العناصر الأساسية في صفوف المنتخب الألماني الذي استعاد ثقة الجماهير بفضل الأداء الجيد الذي قدمه الفريق على مدار العام الماضي.

اختير لاعب وسط بايرن ميونخ، جمال موسيالا، أفضل لاعب في ألمانيا للعام 2024 من قبل عشاق كرة القدم بحصوله على 56% من الأصوات، وهي المرة الثانية التي يفوز فيها اللاعب بالجائزة بعد موسم 2022.

جاء ذلك خلال مسابقة نظمها اتحاد الكرة الألماني بالتعاون مع رابطة مشجعي المنتخب الوطني "المانشافت" عبر أنستغرام.

وتفوق نجم البايرن على زملائه بالمنتخب الألماني فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن (38%) وكاي هافرتز، لاعب آرسنال الإنجليزي (6%) اللذين جاءا في المركز الثاني والثالث على التوالي.

وصوّت حوالي 145 ألف مشجع لموسيالا على حساب إنستغرام الخاص باتحاد الكرة الألماني بالتعاون مع رابطة مشجعي المنتخب الوطني "المانشافت".

وأنهى موسيالا بطولة أوروبا "يورو 2024" كأفضل هداف في البطولة كما تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية التي ضمت أفضل 11 لاعبا بالمسابقة القارية.

وكان اللاعب، البالغ من العمر 21 عاما، أحد العناصر الأساسية في صفوف المنتخب الألماني الذي استعاد ثقة الجماهير بفضل الأداء الجيد الذي قدمه الفريق على مدار العام الماضي.

وسجل موسيالا، 5 أهداف وقدم مثلها تمريرات حاسمة خلال ظهوره في 13 مباراة بقميص منتخب بلاده في عام 2024.