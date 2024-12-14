أن بي ايه: إصابة جديدة لإمبيد

كان جويل إمبيد الكاميروني الأصل المتوج مع الولايات المتحدة بذهبية الألعاب الأولمبية الصيف الماضي في باريس، يحاول متابعة إحدى الكرات تحت سلة بايسرز، عندما هبط عليه الكندي بينيديكت ماتورين وضربه بمرفقه على وجهه عن غير قصد.

تلقى لاعب الارتكاز، جويل إمبيد، صفعة جديدة في موسمه المضطرب، بعد خروجه المبكر خلال خسارة فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أمام ضيفه إنديانا بايسرز 107-121، الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إثر تعرضه لضربة على وجهه.

كان الكاميروني الأصل المتوج مع الولايات المتحدة بذهبية الألعاب الأولمبية الصيف الماضي في باريس، يحاول متابعة إحدى الكرات تحت سلة بايسرز، عندما هبط عليه الكندي بينيديكت ماتورين وضربه بمرفقه على وجهه عن غير قصد.

وكان رصيد إمبيد يبلغ 12 نقطة و4 متابعات وخمس تمريرات حاسمة، عندما أصيب قبل ثوان من نهاية الشوط الأول.

قال فريقه بعد المباراة انه تعرض لكسر بالأنف وسوف تقيّم حالته بشكل أكبر خلال نهاية الأسبوع.

وكان إمبيد يخوض مباراته الثانية بعد غياب لسبع مواجهات، إذ خاض هذا الموسم ست مباريات فقط بسبب إصابة في ركبته اليسرى وأوقف ثلاث مباريات بسبب مشاجرة مع صحافي.

بايسرز الذي بقي متقدما طوال المباراة، تألق في صفوفه نجمه تايريز هاليبورتون صاحب 32 نقطة و11 تمريرة حاسمة، وأضاف الكاميروني باسكال سياكام 23 نقطة و8 متابعات والبديل أوبي توبين 20 نقطة.

ولدى الخاسر الذي سجل له تايريز ماكسي 22 نقطة، تعرض اللاعب المبتدئ غاريد ماكاين لإصابة مقلقة على رأسه.

احتاج لمساعدة من زميله بول جورج للنهوض، بيد أنه تخطى بروتوكول الارتجاج الدماغي وعاد إلى الملعب.

ويحتل فيلادلفيا المركز الثاني عشر في المنطقة الشرقية (7-16) وبايسرز الثامن (11-15).