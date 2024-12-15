الترجي التونسي يحسم مواجهته أمام بيراميدز المصري بثنائية

حسم فرق الترجي التونسي مواجهته أمام بيراميدز المصري بثنائية، وباغت الهلال السوداني مولودية الجزائر في عقر دارها، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

حقق فريق الترجي الرياضي التونسي فوزا ثمينا على ضيفه بيراميدز المصري بهدفين دون رد، مساء أمس السبت، على ملعب "حمادي العقربي" برادس، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وهذا الفوز الثاني للفريق التونسي، في المجموعة بعد سابق تغلبه على دغوليبا المالي برباعية نظيفة، لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة، بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز، الوصيف.

وحسم أصحاب الأرض النتيجة خلال الشوط الأول، بعدما سجل هدفي اللقاء كل من الجزائري يوسف بلايلي بالهدف الأول في الدقيقة 36، وأضاف الجنوب إفريقي إلياس موكوانا، الهدف الثاني في الدقيقة 3+45.

وفي المجموعة الأولى، واصل الهلال السوداني سلسلة انتصاراته المتتالية بالفوز على مضيفه مولودية الجزائر في عقر داره بهدف دون رد، سجله الموريتاني غاسوما فوفانا في الدقيقة 76.

وابتعد الفريق السوداني بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وبالعلامة الكاملة ليقترب بشدة من حسم التأهل للدور التالي، فيما تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 4 نقاط في المركز الثاني.