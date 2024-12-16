إن بي إيه: دونتشيتش يقود مافريكس للفوز على ووريرز في مواجهة قياسية

قاد لوكا دونتشيتش مافريكس للفوز على ووريرز في مواجهة قياسية، وحقق ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) بتسجيله 45 نقطة و13 تمريرة حاسمة و11 متابعة وقاد دالاس مافريكس إلى الفوز على مضيفه غولدن ستايت ووريرز.

حقق العملاق السلوفيني، لوكا دونتشيتش، ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) بتسجيله 45 نقطة و13 تمريرة حاسمة و11 متابعة، وقاد دالاس مافريكس إلى الفوز على مضيفه غولدن ستايت ووريرز 143-133، في مباراة حطمت الأرقام القياسية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، مساء أمس الأحد.

حقق مافريكس وووريرز رقما قياسيا في مباراة واحدة في الدوري بواقع 48 رمية ثلاثية، وحطَّما الرقم القياسي السابق بأربع رميات، حيث سجل غولدن ستايت 27 من 54 محاولة من خارج القوس، وسجل دالاس 21 من 41 محاولة ثلاثية.

وقال دونتشيتش "لم يخطئ أي فريق. لقد سجلوا 18 ثلاثية في الشوط الأول وكنا متقدمين، وهو أمر جنوني".

وأضاف أنه "شعرت وكأن لا أحد يستطيع أن يخطئ. كانت مباراة ممتعة. الكثير من التسديدات. لكنها كانت مباراة بدنية أيضا".

وسجل دونتشيتش (25 عاما) 16 سلة من أصل 23 محاولة وسبع رميات حرة من أصل تسع، وست ثلاثيات من أصل 11 محاولة، إلى جانب ثلاث سرقات، وصد تسديدتين في طريقه إلى تحقيق الـ"تريبل دابل" التاسعة في مسيرته في دوري أن بي إيه يسجل خلالها 40 نقطة أو أكثر.

وعلق زميله في الفريق النجم السابق لووريرز، كلاي تومسون، (29 نقطة بينها سبع ثلاثيات) على تألق السلوفيني قائلا إنه "لا يتوقف هذا الرجل عن إبهاري. فهو لا يتسرع أبدا، ويلعب وفقا لسرعته الخاصة. سجل 45 نقطة بسهولة".

كانت الرميات الثلاثية هي التي جعلت المباراة تاريخية، حيث حطمت الرقم القياسي القديم (44) والذي سُجِّل في شباط/ فبراير 2023 في مباراة ساكرامنتو كينغز ولوس أنجليس كليبرز، عندما عادلا رقما مماثلا سجل قبل ليلتين من قبل فينيكس صنز ويوتا جاز.

حقق مافريكس الفائز للمرة الثامنة في مبارياته التسع الأخيرة، وووريرز معا رقما قياسيا في الدوري في شوط واحد في عدد التسديدات الثلاثية، وذلك عندما سجلا 30 رمية من خارج القوس في الشوط الأول الذي انتهى بتقدم دالاس 81-74.

وسجل دالاس 12 من 25 محاولة ثلاثية في الشوط الأول، بينما عادل ووريرز رقما قياسيا آخر في الدوري بـ18 ثلاثية في الشوط الأول، من 32 محاولة.

وسجل للخاسر الكندي أندرو ويغينز 29 نقطة بينها 5 ثلاثيات والموزع المخضرم ستيفن كوري 26 نقطة بينها 7 ثلاثيات، كما أضاف البديل درايموند غرين 21 نقطة بينها 5 ثلاثيات.