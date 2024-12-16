سان جيرمان يهزم ليون في لقاء القمة

أوقف باريس سان جيرمان، بهذا الفوز، نزيف النقاط الذي عاني منه في الجولتين السابقتين بتعادله أمام نانت وأوكسير على التوالي، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة مواصلا انفراده بصدارة جدول الترتيب العام بفارق 7 نقاط عن مارسيليا، الوصيف.

تغلب فريق باريس سان جيرمان في قمة لقاءات الجولة الـ14 للدوري الفرنسي على ضيفه ليون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، مساء أمس الأحد، على ملعب "حديقة الأمراء".

وسجل ثلاثية فريق العاصمة الفرنسية كل من عثمان ديمبلي، والبرتغالي فيتينيا من ركلة جزاء، ومواطنه غونسالو راموس في الدقائق 8، و14، و88، فيما سجل هدف ليون، الجورجي جورجيس ميكاوتادزي في الدقيقة 40.

وأوقف العملاق الباريسي، بهذا الفوز، نزيف النقاط الذي عاني منه في الجولتين السابقتين بتعادله أمام نانت وأوكسير على التوالي، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة مواصلا انفراده بصدارة جدول الترتيب العام بفارق 7 نقاط عن مارسيليا، الوصيف.

في المقابل، تلقى ليون خسارته الأولى بعد 9 مباريات متتالية عرف خلالها 6 انتصارات و3 تعادلات، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباريات أخرى، فاز ستاد بريست على ضيفه نانت 4-1، وستراسبورغ على مضيفه لوهافر 3-0، وستاد رين على آنجير 2 -0، فيما تعادل مونبلييه وضيفه نيس 2-2.