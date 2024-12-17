إنتر ميلان يهزم لاتسيو بسداسية في عقر داره

هزم إنتر ميلان لاتسيو بسداسية في عقر داره بمباراتهما في ختام منافسات الجولة السادسة عشرة للدوري الإيطالي.

ألحق فريق إنتر ميلان هزيمة قاسية بمضيفه لاتسيو بعد أن أمطر شباكه بسداسية نظيفة، مساء أمس الإثنين، على ملعب "أولمبيكو"، في ختام منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الإيطالي.

أنهى "النيراتزوري" الشوط الاول بالتقدم بهدفين دون رد، بعد أن افتتح التركي هاكان تشالهانوغلو التسجيل في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف فيديريكو ديماركو الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، تواصل الطوفان الهجومي للإنتر الذي سجل لاعبو رباعية حملت توقيع كل من نيكولا باريلا والهولندي دينزل دومفريس والبرازيلي كارلوس أوغوستو نيفيز والفرنسي ماركوس تورام في الدقائق 51، و53، و77، و90 على التوالي.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 34 نقطة ليشدد الخناق على المتصدر، أتالانتا، بعد أن قلص فارق النقاط إلى 3 نقاط وله مباراة مؤجلة أمام فيورنتينا.

في المقابل، تلقى فريق العاصمة الإيطالية خسارته الأولى على ملعبه هذا الموسم، والخامسة في المسابقة ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب العام لأندية الكالتشيو.