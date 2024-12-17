النيجيري لوكمان يتوج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024

تُوّج النيجيري أديمولا لوكمان، نجم أتالانتا الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2024، وحصد الحارس الجنوب إفريقي رونوين ويليامز جائزتي أفضل حارس إفريقي وأفضل لاعب داخل القارة.

فاز النيجيري أديمولا لوكمان، نجم أتالانتا الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لأول مرة في تاريخه بحفل الجوائز السنوي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الذي أقيم، مساء أمس الإثنين، بمدينة مراكش المغربية.

وتنافس لوكمان على الجائزة مع المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، والإيفواري سيمون أدينغرا (برايتون)، والغيني سيرهو غيراسي (بوروسيا دورتموند)، والحارس الجنوب إفريقي رونوين ويليامز (صنداونز).

وحافظ لوكمان، الذي قاد أتالانتا لحصد لقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي بعدما أحرز هاتريك في النهائي ضد باير ليفركوزن، على الجائزة في نيجيريا بعدما حصل عليها العام الماضي مواطنه المهاجم فيكتور أوسيمن مهاجم غالاطة سراي التركي الحالي.

في الوقت نفسه فاز الحارس الجنوب إفريقي رونوين ويليامز بجائزتي أفضل حارس مرمى إفريقي، وأفضل لاعب داخل القارة، والسنغالي لامين كامارا لاعب موناكو بجائزة أفضل لاعب شاب.

وحصد إيمرس فاي مدرب كوت ديفوار جائزة أفضل مدرب، ومنتخب بلاده بجائزة أفضل منتخب، والأهلي المصري بجائزة أفضل ناد.

وضمت التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب في القارة الكاميروني أندري أونانا (مانشستر يونايتد) في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع، السنغالي كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي)، والمغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، والكونغولي تشانسل مبيمبا (أولمبيك مرسيليا)، والغاني محمد قدوس (وست هام يونايتد).

وفي خط الوسط، الإيفواري فرانك كيسي (الأهلي السعودي)، والمغربي سفيان أمرابط (فنربهتشة)، والمالي إيف بيسوما (توتنهام).

وفي الهجوم، المصري محمد صلاح (ليفربول)، النيجيري فيكتور أوسيمين (غلطة سراي)، والنيجيري أديمولا لوكمان (أتالانتا).

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي أن قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 ستقام في العاصمة المغربية الرباط يوم 27 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وقرر "كاف"، إقامة مباراة الافتتاح يوم الأحد 21 كانون الأول/ ديسمبر 2025 بينما ستقام المباراة النهائية يوم الأحد 18 كانون الثاني/ يناير 2026.

كما تم تحديد موعد إقامة الدور النهائي ببطولة كأس الكونفيدرالية بجولة الذهاب يوم السبت 17 أيار/ مايو المقبل على أن تقام مباراة الإياب يوم الأحد 25 من نفس الشهر.

وتقام مباراة الذهاب لنهائي دوري الأبطال يوم السبت 24 أيار/ مايو المقبل على أن يقام لقاء الإياب يوم الأحد 1 حزيران/ يونيو المقبل.