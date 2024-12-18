كأس إيطاليا: يوفنتوس حامل اللقب إلى ربع النهائي برباعية في مرمى كالياري

صالح يوفنتوس، حامل اللقب يوفنتوس، مشجعيه بفوزه الكبير على كالياري 4-0، مساء أمس الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، وضرب موعدا مع إمبولي في دور الربع.

ونجح فريق المدرب تياغو موتا في العودة إلى سكّة الانتصارات من جديد على الصعيد المحلي، بعدما تعادل في مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري، إذ لم يتذوق طعم الانتصار منذ أكثر من شهر، وتحديدا منذ مواجهة الدربي أمام تورينو (2-0) في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ويدين فريق "السيدة العجوز" بتأهله إلى الصربي دوشان فلاهوفيتش والهولندي تون كوبمينرس والبرتغالي فرانسيسكو كونسيساو والأرجنتيني نيكو غونساليس الذين سجلوا الأهداف الأربعة في الدقائق 44 و53 و80 و89 تواليا.

وسيطر أصحاب الأرض بشكل مطلق على مجريات اللقاء، في ظل غياب كامل للضيوف الذين سنحت لهم فرصة التقدم في النتيجة في الدقيقة الأولى، إلا أن تسديدة المهاجم البيروفي جانلوكا لابادولا من مسافة قريبة، تصدى لها الحارس ميكيلي دي غريغوريو ببراعة.

وردّ يوفنتوس بتسديدة لفلاهوفيتش من مسافة قريبة (13)، ثم أتبعها نجم اللقاء كونسيساو بمحاولات عديدة، مرت إحداها فوق المرمى (28)، وتألق حارس الضيوف سيموني سكوفيت في التصدي لأخرى (36). لكن سكوفيت وقف عاجزا أمام تسديدة الصربي من مسافة قريبة (44) مستفيدا من تمريرة زميله التركي كينان يلديز.

وعزز كوبمينرس تقدم أصحاب الأرض مطلع الشوط الثاني من ركلة حرة رائعة (53).

وسنحت ليوفنتوس فرص عديدة لزيادة غلّته عبر فلاهوفيتش وكونسيساو تحديدا، إلى أن نجح الأخير بتحقيق مبتغاه (80) بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء أسكنها في الزاوية اليمنى.

وأضاف غونساليس الهدف الرابع بطريقة رائعة بعدما رفع الكرة من فوق سكوفيت من على مشارف منطقة الجزاء (89).

ويواجه حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (15) في ربع النهائي نظيره إمبولي الذي تخطى فيورنتنيا (4-3 بركلات الترجيح) إثر تعادلهما 2-2 الثلاثاء الماضي.

ويُستكمل الدور عينه بمواجهتي أتالانتا وتشيزينا، وروما وسمبدوريا الأربعاء، على أن يُختتم بمواجهة إنتر وأودينيزي الخميس.

وكان لاتسيو حجز مقعده في ربع النهائي بالفوز على نابولي 3-1، ملتحقا بميلان الفائز على ساسوولو 6-1، وبولونيا الفائز على مونتسا 4-0.