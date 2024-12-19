باريس سان جيرمان يهزم موناكو بصعوبة في الدوري الفرنسي

تخطى باريس سان جيرمان عقبة موناكو في الدوري الفرنسي وتغلب عليه بصعوبة بنتيجة أربعة أهداف لهدفين في الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الفرنسي.

تمكن فريق باريس سان جيرمان من تحقيق فوز صعب أمام مضيفه موناكو بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "لويس الثاني"، في الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

المباراة جاءت قوية ومثيرة وشهدت ندية من الفريقين، حيث أنهى العملاق الباريسي الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، سجله ديزيري دوي في الدقيقة 24، من تمريرة حاسمة للمغربي أشرف حكيمي.

ونجح فريق الإمارة في إدراك التعادل في الدقيقة 53 بواسطة المغربي إلياس بن صغير، قبل أن يتقدم بالهدف الثاني بعدها بسبع دقائق بواسطة السويسري بريل إمبولو.

وانتفض فريق العاصمة الفرنسية ليسجل 3 أهداف متتالية حملت توقيع عثمان ديمبيلي (هدفان) والبرتغالي جونسالو راموس في الدقائق 64، و7+90، و83، ليعود الفريق بفوز ثمين أمام منافس عنيد.

بهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 40 نقطة، بفارق 10 نقاط عن مارسيليا، الذي سيواجه لو هافر يوم 5 كانون الثاني/ يناير المقبل، في الجولة ذاتها، فيما تجمد رصيد موناكو عند 30 نقطة في المركز الثالث.