ليفربول يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل ليفربول لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على ساوثهامبتون بثنائية لهدف، في غياب عناصره الأساسية، وقاد "هاتريك" خيسوس آرسنال للفوز على كريستال بالاس.

تأهل فريق ليفربول، حامل اللقب، إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، بالفوز على مضيفه ساوثهامبتون بهدفين لهدف، مساء أمس الأربعاء، على ملعب "سانت ماري" في الدور ربع النهائي للمسابقة.

وفضل الهولندي أرني سلوت مدرب "الريدز" إراحة عدد كبير من العناصر الأساسية في مقدمتهم الدولي المصري محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، ودومينيك سوبوسلاي ولويس دياز، توفيرا لجهودهم لمباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي.

تقدم الأوروغواياني داروين نونيز لليفربول في الدقيقة 24 وضاعف زميله هارفي إليوت النتيجة في الدقيقة 32، قبل أن يقلص كاميرون أرتشر الفارق لساوثهامبتون في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وفي مباريات أخرى، قاد البرازيلي غابرييل خيسوس فريقه آرسنال للفوز على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب "الإمارات".

وسجل خيسوس ثلاثية فريقه (هاتريك) في الدقائق 54، و73، و81، فيما سجل لكريستال بالاس كل من الفرنسي جون فيليب ماتيتا وإدوارد نيكتاه في الدقيقتين 4، و85.

كما تغلب نيوكاسل على برينتفورد بثلاثة أهداف لهدف، على ملعب "سانت جيمس بارك".

أحرز أهداف "الماكبايس"، الإيطالي ساندرو تونالي (هدفان) والسويسري فابيان شير في الدقائق 9، و43، و69، فيما سجل هدف برينتفورد، الكونغولي يوان ويسا في الدقيقة 1+90.