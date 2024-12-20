كأس إيطاليا: إنتر إلى ربع النهائي لمواجهة لاتسيو

لحق إنتر بيوفنتوس حامل اللقب الذي يلتقي إمبولي، أتالانتا الذي يتواجه مع بولونيا، وجاره ميلان الذي أوقعته القرعة مع روما.

بلغ إنتر، بطل الدوري الساعي إلى اللقب للمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم والعاشرة في تاريخه، ربع نهائي مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بفوزه السهل على ضيفه أودينيزي 2-0، مساء أمس الخميس، على ملعب "جوزيبي مياتسا".

ويلتقي فريق المدرب سيموني إنزاغي في ربع النهائي مع لاتسيو الذي مُني، الإثنين، بهزيمة مذلة أمام "نيراتسوري" على أرضه بسداسية نظيفة في المرحلة السادسة عشرة من الدوري.

ولحق إنتر بيوفنتوس حامل اللقب الذي يلتقي إمبولي، أتالانتا الذي يتواجه مع بولونيا، وجاره ميلان الذي أوقعته القرعة مع روما.

وبتشكيلة رديفة إلى حد كبير، وجد إنتر طريقه إلى الشباك بعد نصف ساعة على البداية حين خسر أودينيزي الكرة لتصل إلى الإيراني مهدي طارمي الذي مررها للنمسوي ماركو أرناوتوفيتش، فسددها الأخير في الشباك (30).

وكان هدف أرناوتوفيتش الفاصل بين الفريقين حتى الثواني الأخيرة من الشوط الأول حين أضاف الألباني كريستيان أسلاني الهدف الثاني مباشرة من ركلة ركنية خدعت الجميع(2+45) .

وجاء الهدف بعد توقف لبعض الوقت نتيجة وعكة صحية لأحد المشجعين في المدرجات، ما اضطر الطاقم الطبي إلى التدخل لإسعافه ومن ثم نقله إلى خارج الملعب.

وعلى الرغم من دخول الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس والتركي هاكان تشالهان أوغلو والهولندي دنزل دمفريس في الشوط الثاني، عجز إنتر عن الوصول مجددا إلى شباك ضيفه، لتنتهي المباراة من دون تسجيله المزيد من الأهداف.