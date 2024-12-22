ساوثغيت : كنت أعرف أني سأرحل عن تدريب المنتخب الإنجليزي قبل نهاية يورو 2024

استقال ساوثغيت (54 عاما) بعد يومين من المباراة النهائية في برلين، وأثناء استضافته في برنامج "ديسرت آيلاند ديسكس" على إذاعة (بي بي سي 4) قال إنه كان يعلم أن الوقت قد حان للرحيل.

كشف المدير الفني السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، غاريث ساوثغيت، إنه اتخذ قراره بالرحيل عن تدريب الفريق قبل نهاية بطولة أمم أوروبا (يورو 2024).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي. أيه. ميديا) أن ساوثغيت قال في أعقاب خسارة المنتخب الإنجليزي 1 - 2 في المباراة النهائية أمام إسبانيا إنه سيتحدث مع الأشخاص المناسبين فيما يتعلق بمستقبله.

في النهاية، استقال ساوثغيت (54 عاما) بعد يومين من المباراة النهائية في برلين، وأثناء استضافته في برنامج "ديسرت آيلاند ديسكس" على إذاعة (بي بي سي 4) قال إنه كان يعلم أن الوقت قد حان للرحيل.

واختار ساوثغيت أغنية "شخص مثلك" لأديل كأحد الأغاني الثمانية التي سيأخذها معه إذا تم نفيه إلى جزيرة نائية، موضحا أنه كان يشغل هذه الأغنية بشكل متكرر خلال البطولة في ألمانيا لأنه "كان يعلم أنه سيغادر".

الأغنية، التي ظهرت في ألبوم أديل لعام 2011 "21"، مكتوبة من منظور امرأة تخاطب شريكها السابق.

وقال إنه "كان هناك الكثير من الكلمات فيها، حتى لو سمعتها اليوم، تتعلق بعلاقتي مع إنجلترا".

وأضاف أنه "يجب أن يمضوا قدما، وتتمنى لهم الأفضل وهناك ندم، لكن بالفعل هناك ذكريات تم صنعها".