كأس يونايتد: انسحاب الصينية تشينوين الخامسة عالميا

قالت الصينية جنغ تشينوين، المصنفة خامسة عالميا في كرة المضرب، اليوم، إنه "بعد موسم 2024 الطويل، أحتاج لبضعة أسابيع إضافية من الراحة والتعافي والتدريب الجيد حتى أكون جاهزة للموسم الجديد".

أعلنت الصينية جنغ تشينوين، المصنفة خامسة عالميا، اليوم الأحد، انسحابها من النسخة الثالثة لمسابقة كأس يونايتد للمنتخبات في كرة المضرب المقررة في أستراليا من 27 كانون الأول/ ديسمبر الحالي ولغاية الخامس من كانون الثاني/ يناير المقبل، لكنها تعتزم المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة (12-26 كانون الثاني/ يناير).

وقالت البطلة الأولمبية البالغة من العمر 22 عاما عبر شبكات التواصل الاجتماعي إنه "بعد موسم 2024 الطويل، أحتاج لبضعة أسابيع إضافية من الراحة والتعافي والتدريب الجيد حتى أكون جاهزة للموسم الجديد".

وبعدما أعربت عن "أسفها الكبير" لعدم مشاركتها في كأس يونايتد، ضربت موعدا لمشجعيها "في ملبورن خلال أسابيع قليلة" في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، حيث لعبت أول نهائي لها في الغراند سلام العام الماضي.

وتبدأ الصين مشوارها في كأس يونايتد، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة البرازيل في بيرث.