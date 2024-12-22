منتخبا قطر والإمارات يتعادلان في لقاء كأس الخليج "خليجي 26"

تعادل منتخبا قطر والإمارات بالنتيجة 1 - 1 في مباراة بالمجموعة الأولى لكأس الخليج "خليجي 26" المقامة في الكويت، مساء أمس.

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة المباراة التي جمعت منتخبي الإمارات وقطر، مساء أمس السبت، على ملعب "جابر مبارك الصباح"، في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى لكأس الخليج "خليجي 26" المقامة في الكويت.

افتتح المنتخب القطري التسجيل عبر مهاجمه أكرم عفيف، في الدقيقة 17 من ركلة جزاء بعد لمسة يد على خليفة الحمادي مدافع الإمارات داخل منطقة الجزاء.

وألغى حكم اللقاء هدفا للأبيض الإماراتي سجله برونو أوليفيرا في الدقيقة 31، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل.

ونجح المنتخب الإماراتي في إدراك التعادل بهدف يحيى الغساني، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بمجهود فردي، بعد مراوغته أكثر من مدافع على الجانب الأيسر، وسدد الكرة في الشباك.

جدير بالذكر أن النسخة 26 من البطولة انطلقت، في نفس اليوم، بلقاء الكويت البلد المضيف، وعُمان على ملعب جابر الأحمد، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي أيضا بهدف لمثله.

تقدم الأزرق الكويتي بالهدف الأول في الدقيقة 34 عن طريق يوسف ناصر، وتعادل المنتخب العماني عبر عصام الصبحي في الدقيقة 41.

واستمر وضع فرق المجموعة الأولى كما هو بحصول كل من منتخباتها الأربع على نقطة واحدة وبالتساوي في فارق الأهداف.